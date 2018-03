Stohl utálja, ha körülugrálják

magazin pénteken megjelent számában ír a Piramis című vetélkedő kulisszatitkairól. A TV2-n kiemelkedő nézettséggel futó játék házigazdája, Stohl András nagyon elfoglalt, hajnalban a rádióban kezd, napközben forgat, este pedig színházban lép fel. éppen ezért minden időt kihasznál, két helyszín között az autóban készül fel a játékosokból, szerencsére nem ő vezet, sofőr hozza-viszi. A felvételek szüneteiben arcmasszázst kap, legutóbb pedig a kérésére betettek az öltözőjébe egy fekvenyomó padot, így a szünetekben testedzéssel lazíthat.A Best kulisszatitkokat is elárul a műsorról, ezek egyike, hogy a kérdésekre válaszoló játékos olyan jól el van rejtve, hogy még a stábtagok egy része sem tudja, hol van a szoba, amelyben válaszolhat. A játékosokkal a beválogatásnál közlik, hogy több ruhát hozzanak magukkal a felvételre, hogy válogatni lehessen, a díszletek miatt ugyanis nem mindegy, hogy miben lépnek a kamerák elé.A stábtagok szerint Stohl András hihetetlen munkabírással rendelkezik, és nincsenek allűrjei, sőt, kimondottan utálja, ha körülrajongják - idézi a lapot a Bors . A műsor indulása óta közel 200 milliót nyertek a játékosok, a legnagyobb bukást az a páros volt kénytelen elkönyvelni, amely 89 milliónál járt, de végül elfogadta a kilencmilliós ajánlatot.A Best egy titkot azonban nem tudott felfedni: az nem derült ki, hogy ki indítja a golyókat a Piramis tetejéről, a stábtagok szerint, ha rajtuk múlik, ez sosem derül ki.