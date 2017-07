Strandolás helyett inkább kirándulna a hétvégén? Remek programokat ajánlunk

Mint minden hétvégén, úgy ezúttal is számos program várja a családokat, természetkedvelőket a magyar erdőkben. A Börzsönyben elődeink nyomában járhatunk, és rákászhatunk is éjszaka. Kenuval felfedezhetjük a Béda-Karapancsa természeti csodáit, kerékpárral pedig az Aggteleki Nemzeti Park legszebb részeit. Az Erdeiprogramok.hu ezen is héten is rengeteg különleges programot kínál az ország minden tájáról.A gyerekek számára remek lehetőség lesz a hétvégén a Pálházi Állami Erdei Vasúton utazni, ugyanis a településre szervezett családi nap alkalmából sűrűbben közlekednek majd az erdőt átszelő járatok.De a retró zenét kedvelőket is várják a magyar erdők, a Királyréti Erdei Vasúton ugyanis nem mindennapi járatot, egy bulivonatot indítanak. A hajnalig tartó mulatságon a '90-es évek zenéire lehet táncolni.Akik viszont a kisvasutazás helyett inkább kirándulnának a hétvégén, azoknak többek között az Ipoly Erdő Zrt. programját ajánljuk. A túravezetés ideje alatt miként gazdálkodtak eleink az erdeinkkel , sőt, választ kaphatnak arra is, hogy, hogy miért kellett egy bőrgyárosnak a múlt század végén annyi tölgyfakéreg.A nyári esték színesebbek, ha azokat a természetben töltjük. Erre ad kiváló lehetőséget a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság programja, hiszen. A kövi rák tiszta, középhegységi vízfolyások lakója, és éjszaka keresi táplálékát, így a kirándulóknak is este kell felkerekedniük, hogy lámpákkal felszerelkezve az apró állatok nyomába eredhessenek.

Közérdekű információk erdőjáróknak

Július utolsó hétvégéjén napos időben lesz része a természetjáróknak, azonban egy esőkabátot így is érdemes lesz túrázás előtt berakni a hátizsákba, ugyanis helyenként kisebb záporok, zivatarok is előfordulhatnak.



A nyári hónap vége a madárfiókák felnőtté válásának egyik fontos időszaka, amikor a fehér gólyák is kirepülnek a családi fészkekből. Mivel az első szárnypróbálgatások még bizonytalanok, akár súlyos sérülések is érhetik a kísérletező madarakat. Éppen ezért érdemes a szokásosnál is körültekintőbbnek lenni, ha az erdei programok helyszíneit autóval közelítjük meg. Ha pedig a Mecsekbe vezetne az erdőjárók útja, fontos információ, hogy a kisújbányai bekötőút Lackeri pihenő és Cigányhegyi elágazás közötti szakaszán útépítési munkálatok miatt korlátozások várhatók.

Ugyancsak vízközeli programot hirdetett a hétvégére a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. A Duna magyarországi alsó szakaszának kiemelkedő értékét képviselő élőhelyeit fogalja magába a Béda-Karapancsa Tájegység, amelyet szakvezető segítségével bárki felfedezhet. A nemzeti park ezen részén laknak legsűrűbben a rétisasok és a fekete gólyák, itt telepednek le a kanalas gémek és a kócsagok is.Akik pedig a kenuzás helyett inkább kerékpárra pattannának, azoknak a, amely során az Aggteleki Nemzeti Park legszebb részein tekerhetünk.érinti többek között Kecsőt, Szilicét és Gombaszöget is.