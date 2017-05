Súlyos betegségből lábadozik Val Kilmer

Val Kilmer elismerte, hogy rákbetegségből Val Kilmer amerikai színész az egyik közösségi média portálján elismerte, hogy rákbetegségből lábadozik.



Az 58 éves színész először nyilatkozott nyíltan betegségéről. A Reddit közösségi portálon válaszolt kérdésekre, ahol közölte: valóban rákos volt, de már gyógyulóban van, bár a kezelés néhány következményével még küszködik.



Kilmer egészségi állapotáról ősz keringenek ellentmondásos hírek. Októberben színésztársa, Michael Douglas - aki szintén rákbetegségből gyógyult meg - egy londoni rendezvényen azt fejtegette, hogy hozzá hasonlóan Kilmer is torokrákkal küzd. A sztár ezt azonnal cáfolta, mondván, Douglasnek "rosszak az információi". A Facebook közösségi oldalon írva Kilmer akkor leszögezte: Douglas már bocsánatot is kért tőle a hamis információ terjesztéséért, amelynek forrása valószínűleg az lehetett, hogy korábban tanácsot kért tőle, mivel csomót észlelt a nyakán.



Kilmer a Redditen a Mark Twain amerikai íróról szóló új filmje promóciója keretében tartott fórumot. Ezen tette fel valaki a kérdést, hogy mi az igazság Douglas tavalyi közléséről, miszerint végstádiumú rákban szenved. "Douglas valószínűleg így próbált meg segíteni nekem, hiszen a sajtó bizonyosan megkérdezte volna, hogy hol vagyok. De a rákbetegségemből már akkor lábadozóban voltam" - fogalmazott most a színész.



Vasárnap egyébként egy másik amerikai színész, a mellrákban szenvedő Shannen Doherty szintén bejelentette, hogy a kezelés után a betegsége visszaszorulóban van.