Survivor: Éhező csapattársaitól lopott élelmet az ismeretlen tolvaj

Rajta kívül azonban más is megsínylette a feladatot. Anita, habár megúszta a kiesést, komoly sérülést szenvedett. A homokban való kúszástól alig maradt bőr a vállán. A Mandirigma védettségi játékát egy hajszálnyival ugyan, de Iliasz nyerte, így biztonságban lehet. Emiatt azonban a többiek nem tudják a közös célpontot kiiktatni, új áldozatra lesz szükségük.A keddi zsákmányszerző játék első kiesője, Barbi egy különleges ajánlatot kap: választhat egy ételekkel teli ládához vezető térkép és egy, a játék szempontjából fontos előnyt jelentő kiváltság között. Barbi úgy érzi, inkább a saját jövőjét kell bebiztosítania, mint a törzset ételhez juttatni. Így a dupla szavazatot jelentő amulettet választja, ám csak legnagyobb szövetségeseinek árulja el az igazságot.A Holtak szigetén Anita továbbra is nagyon nagy fájdalmakkal küzd. Ennek ellenére nem mindenki érez vele együtt. Nóri és Lilla szerint színészkedéssel akar a középpontba kerülni. Ma sor kerül egy újabb zsákmányszerzésre is. A puzzle játék győztese egy levelet vehet át családtagjaitól. Miután azonban a nyeremény nem élelem, lesz olyan, aki részt sem vesz a játékban.Reggelre döbbenetes meglepetés éri a Mandirigma törzset, valaki ellopta az egyetlen közös ananászt, megszegve ezzel a legfontosabb íratlan szabályt: a táborlakók minden élelmet testvériesen elosztanak. Mindenki nagyon kiborul, Feri szó szerint tajtékzik. Többen taktikai célokat sejtenek a lopás hátterében. Valaki össze akarja ugrasztani a tábor lakóit? Vagy egyszerűen csak ekkora úr az éhség?A szavazás előtt ismét elhatalmasodik a rettegés a játékosokon. Okkal, hiszen a törzsi tanácson ismét egy nem várt fordulat következik be.Vajon fény derül az ananász-tolvaj kilétére? Mire használja fel Barbi az amulettjét? A mai Survivorben mindenre fény derül!