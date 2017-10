Survivor: Iliász ˝feltámadása˝ sokkolja a három túlélőt

A holtak olyan örömmel fogadták az utolsó párbaj hírét, mintha hosszú rabságból szabadultak volna. Így is lett, egy játékost leszámítva. Az utolsó párbajt nagy fölénnyel Iliász nyerte, aki azonnal útra kelt, hogy csatlakozzon a Mandirigma törzshöz. A lányok abban a tudatban vettek búcsút a szigettől és a játéktól, hogy ők is jelen lesznek majd és szavaznak a győztesről a végső Törzsi Tanácson.A Mandirigma törzs tagjai mindebből semmit sem sejtettek. Lázasan készülődtek abban a tudatban, hogy hamarosan fontos vendégük érkezik.Nemcsak Iliász érkezése éri meglepetésként a törzs tagjait, hanem az is, amit a Holtak szigetén történtekről mesél. Mindenki találkozott mindenkivel, és tudnak mindent az őket ért árulások hátteréről is. Szandin és Barbin érthető módon úrrá lesz a kétségbeesés, hiszen a cselszövések és árulások mögött általában ők álltak. Ám Feri teljesen máshogy reagál legnagyobb riválisa visszatérésére...A négy legjobb túlélő csatába indul az első elődöntőre. Óriási a tét. Aki megnyeri a küzdelmet, automatikusan bekerül a fináléba, azaz nem kell részt vennie a következő elődöntőn. A játék után a mind fizikailag, mind lelkileg rendkívül kimerült társaság visszatér a szigetre.Nem is sejtik, de egy minden eddiginél nagyobb és értékesebb meglepetés várja majd őket. Egy olyan ajándék, amiből újabb erőt meríthet az a 3 túlélő, akik még megküzdenek egymással a döntőbe jutásért...