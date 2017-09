Survivor: Lehull a lepel - kiderül ki a legveszélyesebb játékos a szigeten!

A zsákmányszerzést Benedek nyerte, akinek végig kellett néznie, miként laknak jól társai. Ám nem ez volt számára az első csapás aznap. Miután Klaudia semmilyen lelkiismeret furdalást nem érzett amiért feláldozta volna őt, a fiú a sértettségtől fűtve úgy döntött, véget vet kapcsolatuknak. Mindezzel párhuzamosan Anita és Gergő szerelme beteljesült, egy csodálatos éjszakát töltöttek el egymás karjaiban.Klaudiát nagyon megviseli a szakítás Benedekkel. Barátnőjével, Szandival arra jutnak, hogy férfiak nélkül kell boldogulniuk, csak egymásban bízhatnak. Eközben Feri és Benedek is kibeszéli a két lányt gyíkvadászat közben, és egy tervvel is előrukkolnak. Iliasz és Barbi a többiektől elszigetelve él. A kiesés szélére kerültek mind a ketten.A Holtak szigetére a romantikus éjszakáról visszatérők élménybeszámolóját irigykedve hallgatták a többiek. Különösen Nóra féltékeny. Nem tetszik neki, hogy Anita az orra alá dörgöli, milyen nagyszerű estét töltött el Gerivel. Nem is kell sokáig várnia, hogy kimutathassa a foga fehérjét, a sziget lakói ugyanis újabb párbajra hivatalosak. Az egyik játékos számára pedig ismét véget ér a Survivor.Iliasz addig töri a fejét, míg végül sikerül kikövetkeztetnie, hogy Szandránál lehet a védettséget jelentő amulett. Barbival kifigyelik, hogy Szandi feltűnően sok időt tölt egyedül a sziget egy bizonyos részén. Elkezdik átfésülni a területet annak reményben, hogy megtudják mit rejteget. Végül ráakadnak valamire, ami alapjaiban változtatja meg az egyik játékosról kialakult képet...