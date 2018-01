Susan Braudy írónő beszélt arról, hogyan zaklatta Michael Douglas

Úgy éreztem, azt gondolja, hogy mindent megtehet, amit akar, mivel sokkal nagyobb hatalma volt, mint nekem

Nincs bizonyíték. Ez nem fog bíróság elé kerülni. Ez az ügy elévült

Susan Braudy írónő, újságíró, Michael Douglas cégének egykori alkalmazottja pénteken feltárta, miként zaklatta őt szexuálisan a neves amerikai színész, producer az 1980-as évek végén.Douglas a múlt héten már cáfolta a történteket.Az NBC televízió pénteki Today című magazinműsorában és a The Hollywood Reporter magazinnak az írónő egyebek között elmondta, hogy a színész a jelenlétében végzett önkielégítést.Ez akkor történt, amikor Braudy az 1980-as évek végén Douglas Stonebridge Productions nevű cégének New York-i irodáját vezette, a színész pedig a lakásán tartott megbeszélést.A nő a történtek miatt megalázottan érezte magát, és azonnal távozott a lakásból.- hangoztatta Braudy, aki még abban az évben felmondott a cégnél.Az írónő közölte, hogy a szexuális zaklatások ellen fellépő Mee Too mozgalom segítette őt abban, hogy feltárja ügyét.Michael Douglas már tíz napja megelőző cáfolatban tagadta állítólagos helytelen szexuális viselkedését. A színész ügyvédei révén megtudta, hogy a Hollywood Reporter című filmes szaklapban fog megjelenni a cikk az esetről.A Deadline című magazinnak nyilatkozva "teljes hazugságnak, koholmánynak" nevezte a vádat, aminek "semmi igazságalapja nincsen",ugyanakkor bocsánatot kért, ha közönségesen viselkedett volna.Elmondta, hogy több mint 30 éve nem áll kapcsolatban vádlójával. Hozzátette, hogy "lesújtották az állítások, és hajlandó mindent beismerni, amiről úgy véli, hogy felelős".- hangsúlyozta.A hét végén Michael Douglas felesége, Catherine Zeta-Jones arról beszélt, hogy férje erőteljesen támogatja a Mee Too mozgalmat."Michael 110 százalékban a mozgalom mögött áll. Több mint 50 éve van a filmiparban, dolgozik kreatívan nőkkel" - hangoztatta, emlékeztetve arra, hogy a férfi édesanyja és felesége is színésznő.