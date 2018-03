Szabadtéri fotókiállítás nyílik a százéves Hadtörténeti Intézet és Múzeumról

Szabadtéri fotókiállítás nyílik szerdán a százéves fennállását ünneplő Hadtörténeti Intézet és Múzeumról - tájékoztatta az intézmény az MTI-t.



A Hadtörténeti 100 - A Hadtörténeti Intézet és Múzeum 100 éve képekben című időszaki kiállítás az intézmény fotóarchívumában őrzött, nagyjából 10 ezer fényképből készült válogatás, amely 16 tablón és 80 képen keresztül jeleníti meg a hadtörténeti múzeum első világháború végén kezdődött történetét.



A fotókon keresztül megismerhetik a száz év alatt a múzeumnak otthont adó épületeket: a Mária Terézia-laktanyát, amelyben az 1920-as években voltak a kiállítások és a gyűjtemények, valamint a Nándor-laktanyát, ahol 1929-től a napjainkig található az intézmény. A tárlat mindemellett a Kapisztrán tér és a Tóth Árpád sétány "sorsába" is betekintést enged, megfigyelhetőek, milyen kisebb- nagyobb építészeti változások történtek az évek során. A fotók alapján megismerhető az is, milyen volt a szakmai munka a két világháború között, hogyan készültek a kiállítások, milyen műtárgyak voltak kiállítva és össze lehet hasonlítani, mennyit fejlődött a kiállítási technika az évek folyamán.



Mindemellett - mint írták - a fotók olyan "érdekességeket" is felfednek, amelyek a történelem viszontagságai miatt sajnos már nem láthatóak, mint például Görgei Artúr honvéd tábornok vörös zekéje vagy Ferenc József (magyar király), és Sissi (Erzsébet királyné) nagyméretű portréi.



A fényképek többségét a múzeum hivatásos fotósai, a honvéd sajtó fényképészei és a múzeum munkatársai készítették. A kiállítás az intézmény centenáriumi emlékévének alkalmából, a Budapesti Fotófesztivál keretében jött létre. Az ingyenes tárlat március 7. és április 15. között tekinthető meg a Kapisztrán téren, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum bejárata előtt.