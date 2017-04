Szabálytalan termékmegjelenítés miatt bírságolt a médiatanács

Az NMHH pénteki, MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, a TV2 a Szépítők című műsorában indokolatlan hangsúllyal szerepeltetett egy terméket. A csatorna ezzel a médiatörvényt, valamint a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvényt (médiaalkotmány) is megszegte, amely rögzíti, hogy a támogatott médiatartalom nem ösztönözhet vagy hívhat fel a támogató termékének beszerzésére.



A testület a médiatörvény megsértéséért 220 ezer forintos, a médiaalkotmány be nem tartásáért 280 ezer forintos bírságot szabott ki a csatorna üzemeltetőjére, figyelembe véve, hogy ezeket a törvényi előírásokat a szolgáltató korábban már több alkalommal is megsértette.