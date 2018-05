Szabó Balázs Bandája: dupla lemezbemutató az A38-on

Azt szoktam mondani, hogy ez olyan könnyűzene saját szerzeményekkel, amelynek helyenként népzenei az ihletettsége és a merítettsége. Ettől lesz esetleg az érzet, mintha a táncházból lenne kiragadva. Talán az ilyen fajta muzsika is lehet a népzene egy továbbélt formája

Gyorsan eltelt a négy év a legutóbbi album óta. Rengeteget utaztunk és koncerteztünk, több színházi felkérést kaptam zeneszerzőként, emellett a Magyar Állami Népi Együttesnek írtam egy táncszínházi előadást Apám ablakából az ég címmel, amit tavaly mutattunk be a Nemzeti Színházban saját rendezésemben

Hallható az anyagon szuzafon, angolkürt, zongora vagy baglama is, de a régi koncertjeinkről ismerős harsona, brácsa és nagybőgő is.

Teltházas dupla koncerten mutatja be negyedik stúdióalbumát a Szabó Balázs Bandája május 11-én és 12-én az újbudai A38 hajón. A Rajtad felejtett szavaim című anyag turnéja június elejéig tart.- mondta Szabó Balázs, a csapat alapítója, vezetője korábban az MTI-nek.A jövőre tízéves zenekar első stúdiólemeze, a Megcsalogató 2010-ben jelent meg, ezt követte egy évvel később az Átjárók című dupla anyag, majd 2014-ben az Élet elvitelre. Utóbbi 2015-ben Fonogram-díjat kapott az év hazai alternatív vagy indie rock albumaként, a csapat abban az évben Magyarország képviseletévben fellépett a groningeni Eurosonic fesztiválon, Szabó Balázs 2016-ban Petőfi Zenei Díjat kapott mint az év férfi előadója.A szakma és a közönség által egyaránt régóta várt új lemezen, a Rajtad felejtett szavaimon tizenkét dal szerepel, valamint bónuszdalként egy korábbi felvétel vonósokra újrahangszerelt változata. A folkos vonalat nagysajói muzsika és török népdal is képviseli Szabó Balázs újraértelmezésében és szövegeivel.- idézte fel a multiinstrumentalista zenész-énekes. Szabó Balázs az irodalomhoz is szorosan kötődik, a csapat verses-zenés akusztikus Csöndkabát című estjein a magyar líra kiemelkedő alakjai, köztük Radnóti Miklós és Pilinszky János megzenésített verseit adják elő, de az Élet elvitelre című CD-n is szerepel két költemény Grecsó Krisztiántól.Az új lemezre Szemlér Ferenc erdélyi költő-írótól a Hogyha gondot viselnél rám című vers megzenésítése került fel. Az új lemez a korábbiakhoz hasonlóan szövegcentrikus, a zene, a hangszerelés pedig sokszínű.A Szabó Balázs Bandája április elejétől számos vidéki helyszínen már bemutatta friss albumát, a most pénteki és szombati budapesti koncert után májusban még Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában, június 1-jén pedig Debrecenben lépnek fel.A csapat június 29-én fellép a Telekom VOLT Fesztiválon Sopronban, majd július 1-jén a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon ad különleges koncertet a Modern Art Orchestra közreműködésével.Szabó Balázs korábban Debrecenben, Pécsett és Kecskeméten bábszínészként dolgozott, később a Suhancosban játszott. Zenekarában Acsády Soma basszusgitározik, Ferencz László dobol, Harangozó Sebestyén gitározik és Ölveti Mátyás csellózik.