Szabó Győző és Bata Éva egyre több időt tudnak együtt tölteni

Minderről először az RTL Klub Reggeli műsorában beszéltek - írja az NLCafé . A két színész Jean-Paul Belmondo klasszikus vígjátékát, a Kellemes húsvéti ünnepeket színpadi verziójában a házaspárt alakítja. Szabó Győző kimondottan örült a felkérésnek, mert a francia színész minden filmjét látta, és odáig is van érte, de nem szerette volna leutánozni az alakítását. Bata Évával pedig kifejezetten élvezi a közös munkát.„A mi kis falunk forgatásán nemigen találkozunk, bár egy sorozatban játszunk, mégis más csapatban. Itt viszont nagyon jó, hogy megtaláltuk egymást." Bata Éva a bögyös csapost alakítja az RTL Klub sorozatában, most pedig egészen más figurát kellett hoznia, és meglepte, hogy rá esett a rendező választása.„Izgalmas volt nagyon, tőlem nagyon távol álló karakter a feleség, nagyon összeszedett. Alapvetően azt gondolom, hogy az én lelki alkatom inkább ilyen sötétebb, vágjunk eret magunkon, de ez most nagyon izgi volt."A párral Peller Annáék beszélgettek: