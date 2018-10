Szakításuk után is az együtt írt dalokon osztozik Majka és Curtis

Már egy hónapja annak, hogy hazánk legnépszerűbb rapperpárosa szakított, és külön utakon folytatják a további pályafutásukat. Míg Majka új formáció­val, a Majka és az őkkel ontja magából a slágereket, addig Curtis egyedül vagy alkalmanként Emilio oldalán rappel nagy erőkkel –A drogfüggőséggel megvádolt egykori újpesti focistának, ahogyan korábbi zenésztársának, tele a naptára koncertekkel, melyeken gyakorlatilag ugyanazokat a dalokat adják elő, hiszen a slágereket közösen szerezték.– Peti részét is én rappelem, úgyhogy lényegesen nagyobb energiára van szükségem a fellépéseken. Nem lehet, és természetesen nem is akarom kihagyni ezeket a számokat, hiszen én is ugyanolyan szerzője vagyok például a Füttyösnek, mint Majka. Persze ezen lehetne vitatkozni, meg bíróságra járni, de minek? – jelentette ki Curtis.A rapper reméli, hogy jövőre már ő is meg tudja tölteni egyedül a Parkot, vagy az Arénát, addig pedig keményen dolgozik, hol egyedül, hol barátjával, Emilióval társulva.