Szakmát váltott Rácz Gergő - videó

“Emlékszem, amikor a szakítás után váratlanul poénkodásba kezdtünk és könnyezve nevettünk a kocsiban. Ez a szürreális élmény alapozta meg a Bolondod voltam klipjét. Igaz, a videóban ezt az autós jelenetet nem mutattam meg, csak az azt megelőző napok furcsa szituációit. Művészként szerettem volna ezt a groteszk helyzetet a klip beállításain is megjeleníteni. Egyébként a szakítás után nem sokkal újra összejöttünk és azóta is együtt vagyunk. Ha nem így lenne, nem biztos, hogy utólag ennyire viccesnek találnám ezt a sztorit." – mesélte Gergő.A dalt Gergő Ívvel énekli, aki egyébként nem az a lány, akivel mindez megtörtént.“Szerzőtársammal, Bella Mátéval pont olyan fátyolos hangot képzeltünk el ehhez a számhoz, mint amilyen Ívé, és ő tökéletesen hozta azt a hangulatot, ami ehhez a dalhoz szükséges."A történet groteszk hangvétele a klip technikai megoldásain is tükröződik. A manapság nagyon népszerű gif-ek és cinemagraph-ok ihlették a benne lévő furcsa mozgásokat és helyzeteket, amit Gergő rendezőtársával, Tóth Mátéval közösen talált ki.“Mivel ebben a klipben nem csak zeneszerzőként és előadóként, hanem rendezőként is jelen vagyok, valamint az utómunkálatok oroszlánrészét is magamra vállaltam, nem volt könnyű a munkafolyamat, de nagyon jó érzés látni a végeredményt." – mondta az énekes.Gergő egy hónapon keresztül mást sem csinált, csak ezt a videóklipet. Még a zenélést is félretette erre az időre.“Egy hónapra teljesen belevetettem magam a klipkészítésbe, és ezalatt félretettem a zenélést is. Sokat tanultam a vágásról és egyéb utómunkákról. Elképzelhető, hogy ezután is fogok ilyesmit csinálni, de a hangsúly mindig a zenén lesz, szóval maradok az eredeti szakmámnál."Zeneszerző: Bella Máté – Rácz GergőSzövegíró: Bencsik-Kovács ZoltánRemix: Sante CruzeRendező: Rácz Gergő – Tóth MátéVágó: Rácz GergőUtómunka: Rácz Gergő – Nagy Bence