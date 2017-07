Számos sikertelen kísérlet után babát vár Niki Belucci

A magzat ma már 14 hetes, Niki pocakja is elkez­dett gömbölyödni, így a DJ végre meg merte osztani örömét a világ­gal is – írja a Bors

Öt és fél éve vagyunk együtt a párommal, szinte a kapcsolatunk legelejétől próbálkoztunk, szerettünk volna babát. Két-három évig azonban nem történt semmi, amikor számos egészségügyi vizsgálat után kiderült, mesterséges megtermékenyítésre lesz szükség. Bal petefészek nélkül születtem, a jobb petevezetékem pedig nem átjárható. Hormonproblémákkal is küzdöttem, és trombózishajlamom is van

– sorolta Niki, mi minden akadályozta, hogy természetes úton teherbe essen.

Inszeminációval kezdtünk, de csak azt értük el vele, hogy cisztám is lett. Aztán jött az első lombik két és fél éve. Rengeteget olvastam, és persze az orvosommal is sokat beszélgettünk, hogy mi ennek a menete. Már szinte mindent tudok a testemről, de arra senki nem tudott felkészíteni, milyen elveszíteni egy, aztán még egy és még egy babát. Harmincnégy éves vagyok, a környezetemben sok barátnőm szült ez idő alatt. Természetesen örültem a boldogságuknak, de belül mélyen mindig belehaltam egy kicsit. Mindig mondták, ne akarjam görcsösen, és akkor majd jön – ölni tudtam volna ezért a mondatért, a napnak sem mondja senki, hogy ne süssön

– folytatta a DJ, aki harmadik vetélése után úgy érezte, nem is akar már gyereket, annyi kudarc és fájdalom érte.

Most is rettegek, hogy valami baj lesz, de már nagyon tudok örülni is. Igaz, veszélyeztetett terhes vagyok és sok gyógyszert is szedek, de ha minden rendben lesz, akkor az bármilyen fájdalmat megér! Az első három hónapban nagyon rosszul voltam, sokat émelyegtem, és egy hete azt hittem, megint elvetéltem

– mesélte Niki, aki hamarosan videó­blogot indít majd, ahol őszintén mesél a terhességéről és a vetélések utáni fájdalomról is.