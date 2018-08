Száz napja lett angol hercegné az amerikai színésznő

Az esküvő pillanatait milliók követték nyomon világszerte. És azóta nem telt el úgy nap, hogy a világsajtó ne lett volna tele Meghan aktuális ruháiról – vagy épp divatbakijairól – szóló cikkekkel. Ha pedig éppen nem volt friss hír róla, akkor a múltját vették elő, első szerepeiről, tanulmányairól írtak – idézte fel a Bors.



Nem mintha Meghannek lenne ideje a róla szóló cikkekkel foglalkozni. Az elmúlt bő három hónap élete legsűrűbb időszaka volt. Nem az esküvő volt az egyetlen hivatalos „intézni valója". Átkeresztelkedett, elindította az állampolgárság felvételét, intézte a költözködéssel járó macerát. Közben száz százalékot kellett nyújtania a palota falain belül, illemórákra jár, lesi a királyi család kegyeit.



De a legmegterhelőbbek a nyilvános megjelenések, ahol még a lélegzetvételére is kínosan ügyelnie kell. A férjére szinte nem is marad semmi ideje.



És ez még csak a kezdet volt: ősszel hivatalos világjáró „turnéra" indulnak Harry herceggel. Nagy jelentőségű rendezvényeken kell majd helyt állniuk, a különböző országok kihívásaira Meghant már az első naptól kedve edzik. Garantált hát, hogy a következő száz nap is legalább ilyen eseménydús lesz – írja a lap.