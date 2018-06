Százezreket költ mosolyára Kis Grófo

Többen is cikizték a mulatós királyt fogsora miatt, de nem csak ezért döntött úgy, hogy fogszabályzót használ -– Azért döntöttem a fogszabályzó mellett, mert felül az egyik fogam egy kicsit beljebb volt, és egy-két kommentben meg is jegyezték ezt. Mivel azt szokták mondani, hogy mindent a mosolyért, én pedig szeretek minden téren megfelelni a rajongóknak és magamnak is, ezért úgy gondoltam, ha van erre lehetőségem, akkor miért ne vállaljam be. Szerencsére na­gyon jól működik a fogszabályzó, és 2–3 hónap múlva már el is érem a végleges célt, amit kitűztem magamnak – mondta a lapnak Kis Grófo, aki külön kiemelte, hogy fogszabályzója semmiben nem korlátozza.A Bulibárónak egy kivehető, szinte teljesen átlátszó fogszabályzója van, amit nappal és éjszaka is lehet hordani.fogorvos szakértője szerint az ilyen típusú fogszabályzó ára akár az egymillió-kétszázezer forintot is elérheti, de az árat meghatározza a páciens fo­gainak állapota is. Vagyis, ha csak minimális korrek­ciót kell elvégezni – egy-két fogat a helyére húzatni –, az kétszázezer forintba kerül átlagosan. Árban ez az alsó határ. De egy komplikáltabb esetnél akár hét számjegyű is lehet a kezelés végén fizetendő számla összege.