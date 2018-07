Százhatvanezer látogatót várnak az idei Balaton Soundra

Fülöp Zoltán fesztiváligazgató elmondta: a fesztivál öt napja alatt olyan sztárok lépnek fel, mint az amerikai The Chainsmokers duó, a francia DJ és producer David Guetta, az amerikai hip-hop világsztár Big Sean vagy az egyik legsikeresebb brit R&B-pop énekesnő, Rita Ora, aki a Soundon pótolja a tavalyi Sziget fesztiválon elmaradt koncertjét.



Először lép fel Magyarországon DJ Snake francia DJ és producer, aki a svéd duó, Axwell és Ingrosso társaságában zárja a fesztivált, Martin Garrix holland lemezlovas pedig két koncertet is ad.



A szervezők kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságra - hangsúlyozta Fülöp Zoltán. Ezt szolgálja az idén induló Safety First kezdeményezés, amelynek részeként szakértői csapat és önkéntesek figyelnek a szórakozókra, akik egy élő chatfelületen is jelezhetik a problémás szituációkat. Így a szervezők és az önkéntesek azonnal értesülhetnek a helyzetről és mihamarabb megkezdhetik a segítségnyújtást.



Fülöp Zoltán hozzátette: a fesztiválozókra több mint ötszáz biztonsági őr, mintegy kétszáz fős egészségügyi szolgálat, karszalagellenőrök és vízimentők is figyelnek. A két kilométer hosszú partszakaszon este nyolc után nem is engednek látogatókat a vízbe.



Jótékonysági akciót is indítottak a szervezők a The Chainsmokers duóval - emelte ki a sajtóbejáráson Filutás Anna projektkoordinátor. A limitált mennyiségben gyártott egyedi számozású pólók vásárlói a szövegértési nehézséggel küzdő magyar gyerekek megsegítését támogatják, két kisorsolt vásárlót pedig a duó lát majd vendégül a fesztiválon.



Teljesen megújul idén a nagyszínpad, amely egy dzsungelben elveszett képzeletbeli várost jelenít meg - tette hozzá Lobenwein Norbert fesztiváligazgató. A 70 méter széles és mintegy 30 méter magas nagyszínpadot egy 210 oldalas szerelési könyv alapján állította össze 150 ember egy hét alatt. A szerkezetet 41 kamion szállította Belgiumból Zamárdiba és két 50 tonnás daru három napon át emelte be helyükre az elemeket. A nagyszínpadba 500 négyzetméternyi LED-falat építettek be, amelyet két médiaszerver hajt meg, az esti kivilágítást 300 méter LED-szalag és 120 fényvető adja.



Idén összevonják a korábbi két arénát, ahol majd ötezer négyzetméteren mintegy tízezer ember szórakozhat, többek közt Craig David, Eric Prydz és Martin Solveig, a Halott Pénz vagy épp a Wellhello zenéjére. Az arénában napközben aktuális nemzetközi hip-hop sztárok és magyar közönségkedvenc zenekarok lépnek fel, éjfél után hajnalig tartó DJ program szórakoztatja a közönséget.



A Clubs On The Beach vízparti helyszínén a berlini Watergate, a párizsi Rex, a brüsszeli Fuse, az ibizai Pacha és a londoni Defected klubok rezidensei állnak a lemezjátszók mögé. Idén is külön színpadot kap az Elrow karneváli hangulatú show-ja, szombat délután lesz matracos parti, és a labdarúgó világbajnokság negyeddöntőit is kivetítőn láthatja a közönség.



Csákovics Gyula, a várossá válásának tizedik évfordulóját ünneplő Zamárdi polgármestere párhuzamot vont a fesztivál és a város fejlődése között. Kiemelte, hogy a település évek óta a harmadik helyet foglalja el a Balaton-parti települések sorában az idegenforgalmi adóbevételeket tekintve, és ilyen mértékű fejlődés nem valósulhatott volna meg a fesztivál nélkül.