Szédítő produkció: mosómedve mászott fel egy 23 emeletes irodaház tetejére - videó

Már biztonságban van a mosómedve, amely felkapaszkodott egy 23 emeletes minnesotai irodaház tetejére. A kis állat szédítő produkciója hatalmas szenzációvá vált a Twitteren.Evan Frost és Tim Nelson, a Minnesota Public Radio (MPR) újságírói kedden reggel pillantották meg a szemközti irodaházra felkapaszkodó mosómedvét. Ezt követően a Twitteren dokumentálták, ahogy a kis állat egész nap egyre feljebb és feljebb mászik. Az épületnél jókora tömeg is összegyűlt, miután a képek megjelentek, a helyi média pedig egész nap közvetített a veszélyes mutatványról. A mosómedve szerdán hajnalban érte el a tetőt, ahol macskaeledelt tettek ki számára egy csapdában.A BBC beszámolója szerint egy állatmentő szervezet viszi el és engedi később szabadon. Tim Nelson a brit hírportálnak elmondta: szívfacsaró volt a látvány, ahogy a kis állat egyre feljebb és feljebb kapaszkodott a falon, közben az ablakpárkányokon meg-megpihenve. "Nem tudtuk elképzelni, hogyan fog ép bőrrel megmenekülni" - fűzte hozzá. Sok mosómedve él Amerikában, de rendszerint az utcákon látni őket, amint élelem után kutatnak a szemetesekben. Ezért ragadt rájuk a "kukás panda" becenév. Vadvédelmi szakértők szerint Minnesota minden négyzetmérföldjén egy-két tucat mosómedve él, mindenevő emlősök, alkalmazkodtak az ember közelségéhez, szinte mindenütt megtalálhatók, de toronyházakra azért nem másznak fel - mondta Nelson.A két újságíró elmondta, nagyon meglepte őket, hogy ekkora szenzációt keltettek a Twitterre kitett képekkel."Szinte abszurd, hogy készítek egy pár képet egy állatról, amelyet az emberek általában utálnak és gusztustalannak tartanak, majd hirtelen ezrek válaszolnak a Twitteren és lájkolják" - nyilatkozta Frost.Bár megörökítették, amint a mosómedve hajnali háromkor elérte a tetőt, csak öt órával később erősítették meg hivatalosan, hogy épségben megtalálták a csapdában. A rettenthetetlen mosómedve még A galaxis őrzőinek rendezője, James Gunn figyelmét is felkeltette: a hollywoodi filmes még kedden felajánlotta, hogy annak a nevében, aki megmenti a kis állatot 1000 dollárt adományoz egy jótékonysági szervezetnek. Gunn kasszasikerének egyik főszereplője egy mosómedve. Közben a falmászó mosómedvének saját Twitter-oldala is lett, amelynek már 2500 követője van.