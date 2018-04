Szekszárdon ültetik el a világ legősibb szőlőtőkéjének oltványát

Szekszárdon, a római katolikus plébánia udvarán ültetik el vasárnap a világ legősibb szőlőjeként számon tartott maribori tőke egy oltványát, amelyet a szlovén parlament elnöke adományozott Kövér László magyar házelnöknek.



Az ünnepségen jelen lesz Robert Kokalj, a Szlovén Köztársaság budapesti nagykövete is. A több mint 450 éves szőlőtőke hajtását Milan Brglez tavaly novemberi látogatásán adta át Kövér Lászlónak, aki a szekszárdi borvidéknek ajándékozta azt.



A világ legősibb szőlőtőkéjeként a Guinness-rekordok könyvében is jegyzett növény édes kékszőlő fajta, szlovén nevén Modra Kavrica. Az 1970-es években Maribor egyik kerületében fellelt stara trta (öreg szőlő) oltványait világszerte több helyszínen, köztük a Vatikánban is elültették, egy vesszőjét a maribori önkormányzat 2012-ben a Pannon Egyetem keszthelyi, Georgikon karának ajándékozta.



Mivel a tavalyi adományozás idején már késő volt elültetni a tőkehajtást, azt azóta egy télikertben gondozták - mondta Eszterbauer János, a Szekszárdi Borászok Céhének elnöke az MTI-nek. A szekszárdi borvidék is bővelkedik öreg tőkékben, az ültetvényeken nem ritkák a 100-110 éves kadarkák - tette hozzá.



A Szekszárdi Borvidék Nonprofit Kft. és a szekszárdi önkormányzat úgy döntött, hogy az eszmei értékkel bíró borvesszőnek a belvárosi plébánia udvarán lesz méltó helye. A szőlő a tolnai megyeszékhely címerének egyik jelképe és a keresztény vallás fontos szimbóluma.



A szőlőtő az Újszövetsgében Krisztust jelképezi, és oltárképek gyakori motívuma - mondta Sümegi József, a pécsi egyházmegye diakónusa.



A szőlő római szarkofágokon is megjelenik, mint az örök élet jelképe, így kerülhetett rá a Szekszárdon 1845-ben fellelt, római eredetű ókeresztény szarkofágra, amely a Magyar Nemzeti Múzeumban látható.