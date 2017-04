Széll Tamás újra a TV Paprikán

Folytatódik a TV Paprika Bocuse d’Or sorozata, amely a 2016-os világraszóló európai győzelemtől a 2017-es lyoni döntőig tartó szakaszt mutatja be. Eddig soha nem látott szakmai titkok derülnek ki a világbajnoki felkészülésről, láthatóak lesznek a legizgalmasabb lyoni pillanatok.



Minden komoly próbatételnek vannak könnyebb és rázósabb szakaszai, a TV Paprika a Müllner & Kálmán Content Lab-bel közös produkciójában nyomon követte ezeket az időszakokat is. A verseny után Széll Tamás és Szabó Kevin Jókuti András vendégeiként megmutatják, hogyan lehet otthon is Bocuse d’Or alapanyagokkal, a verseny ihlette, ám mégis egyszerű fogásokat elkészíteni.



A négyrészes sorozatban megszólalnak a magyar Bocuse-csapat tagjai, szakmai tanácsadójuk, a három Michelin-csillagos Rasmus Kofoed, valamint Serge Vieira, az európai döntő zsűri tagja, Jerome Bocuse, a Bocuse d’Or elnöke és Joel Robuchon, a világ jelenleg legtöbb, mintegy harminc Michelin-csillaggal rendelkező séfje.



A Bocuse d’Or - Lyon premierjét április 22-én 11 órakor vetíti a TV Paprika. A további epizódok 23-án, illetve 29-én és 30-án ugyanebben az időpontban láthatók.