Szellemnő hozott frászt a motorosra - videó

Hátborzongató élményben volt része egy motorkerékpárosnak. A férfi békésen haladt az úton, amikor egyszer csak megjelent előtte egy kísérteties női alak, alsó test nélkül, majd hirtelen el is tűnt. A halálra rémült motoros azonnal megállt, leszállt a kétkerekűjéről, körbenézett, mire egy pillanatra újra feltűnt a szellemnő. Több sem kellett a férfinak, motorját hátrahagyva, hanyatt-homlok elmenekült a helyszínről.Az ismeretlen helyen történt jelenést egy térfigyelő kamera rögzítette is. Az eset még 2016. február 22-én történt, de a felvétel csak most került nyilvánosságra.