Szent Mihály-nap a Dunán és a Duna World csatornán

Egész napos műsorfolyammal várja a közönséget Szent Mihály-nap alkalmából szeptember 29-én, szombaton a közmédia Duna és Duna World csatornája - hangzott el az M5 kulturális csatorna pénteki Kulturális Híradójában.



A családok éve jegyében zajló Szent Mihály napi műsorban meglepetés vendégekkel, sportolókkal és művészekkel is találkozhatnak a nézők. Az Itthon vagy - Magyarország szeretlek! tematikus műsorban szombaton hét vidéki helyszínről jelentkeznek a közmédia műsorvezetői.



A Szent Mihály-napot Európa szerte pásztorünnepként tartják számon, amelyről számos helyszínen, így Kaposváron is megemlékeznek. Simonné Lechner Judit, a Rippl-Rónai Múzeum múzeumpedagógusa elmondta: a Szent Mihály-nap arról nevezetes, hogy ekkor hajtották be az állatokat a mezőről, és innentől kezdődött az őszi-téli időszak.



A múzeum szombaton kézműves foglalkozásokkal, többek között terménykép, csuhébáb és agyagszobor készítéssel, valamint hagyományos szilvalekvár főzéssel is várja az érdeklődőket a Rippl Rónai Emlékház és Látogatóközpontban. A Deseda tavi Fekete István Látogatóközpontnál bábelőadás, zenei programok, táncelőadás, máglyagyújtás és táncház is lesznek az intézmény internetes oldala (www.smmi.hu) szerint.