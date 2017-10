Szent Mihály-napi műsorfolyam ma a közmédián

Különleges, játékos műsorokkal és érdekes vendégekkel találkozhatnak a nézők ma a közmédia Szent Mihály-napi tematikus műsorfolyamában.



A nap három főszereplője, Papadimitriu Athina színésznő, Hevesi Tamás zenész és Badár Sándor humorista a stúdióból indulva visszatér egy napra szülőföldjére vagy kedvenc helyére, út közben pedig a gyerekkorukat, a térségre jellemző hagyományokat felidéző játékokban vesznek részt.



Papadimitriu Athina, Hevesi Tamás és Badár Sándor 21 órától a Duna televízió egyórás élő műsorában tőlük szokatlan szerepekben is bemutatkozik, emellett meglepetésvendégek is színesítik az adást.



A Szent Mihály-napi tematikus műsorfolyam a Duna televízió mellett a Duna Worldön, az M1 aktuális csatornán és a Kossuth Rádióban lesz követhető, számtalan élő bejelentkezéssel igyekszenek bemutatni az adás készítői, kinek, hol mit jelent a hazatérés, a szülőföldhöz való kötődés. A Tisza-tó mellől, Poroszlóról, Veszprémből, Komáromból és az osztrák határ melletti Szentpéterfáról is bejelentkeznek be a közmédia riporterei.



A nézők is egyfajta szerkesztőivé váltak a vasárnapi műsorfolyamnak, hiszen a korábbi, Hol vagy otthon? mottóval meghirdetett felhívásra rengeteg hosszabb-rövidebb videó és fénykép érkezett be, amelyek készítői a számukra fontos, meghatározó helyekről vallottak. Emellett ismert emberek - például Ákos, Csézy, Bogányi Gergely, Őze Áron vagy Oberfrank Pál -, valamint a közmédia műsorvezetői is beszélnek arról, honnan származnak és miért kötődnek szülőföldjükhöz.



A tematikus napon a közmédia több műsorvezetőjével találkozhatnak a nézők: napközben Dióssy Klári, Bényi Ildikó, Fábián Barna és Takács Bence vezeti az adásokat, az esti napzáró, összegző és egyben játékos műsorban pedig Kraszkó Zita és Kovács "Koko" István lesznek a házigazdák.