Szentjánosbogár-néző túrával várja a vendégeket szombaton az eplényi libegő

Szentjánosbogár-néző túrával, Szent Iván-éji tűzugrással és meghosszabbított nyitvatartással várják a vendégeket szombaton az eplényi libegőnél - közölte a libegőt működtető társaság marketingvezetője az MTI-vel.



László Márk elmondta, hogy szombat este egészen éjfélig nyitva tart az eplényi libegő. Naplementekor, este nyolc óra után indul a szentjánosbogár-néző csoport fel a hegyre a libegővel, onnan pedig az Ámos-hegyen kialakított tanösvényen halad a vezetett túra, melyen a résztvevők közelebbről is megismerkedhetnek a szentjánosbogarakkal.



A marketingvezető kitért arra is, hogy július 28-án először tartják meg a Libegők éjszakáját, amelyen a Piscis Austrinidák meteorrajt figyelhetik meg az érdeklődők a hegytetőről. Az eplényi kezdeményezéshez, melynek ötletét a februárban sikerrel elindított Sípályák éjszakája adta, már többen is csatlakoztak - emelte ki László Márk, hozzátéve, hogy lesznek programok az eplényi Kalandhegyen kívül a Zempléni Kalandparkban, valamint a budapesti Libegőnél és a Normafa Parkban is.



Július 29-én, a barátság világnapján a baráti társaságokat várják kedvezményekkel a Kalandhegyre, augusztus 10. és 12. között hullócsillagnézést tartanak, augusztus 17. és 19. között pedig Eplényben rendezik meg a kerékpáros downhill országos bajnokságot. A gyermekeket minden nap ingyenes mászópark, ugrálóvár és mezítlábas ösvény várja Eplényben, valamint beülhetnek a sípálya nyáron üzemen kívül parkoló ratrakjába is.