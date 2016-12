Szenzációs videó: megújította pilótaengedélyét a Mikulás

Sikeresen megújította repülőgép-vezetői engedélyét a Mikulás, átment az írásbeli vizsgán, az egészségi állapot felmérésen is, és magas vércukor szintje ellenére pompásan van ahhoz, hogy karácsonykor repüljön - jelentette be csütörtökön a kanadai közlekedési minisztérium.A tárca által a Twitteren közzétett videó szerint Marc Garneau közlekedési miniszter, korábbi űrhajós személyesen adta ki a repülési engedély megújítását."Mikulás, jó hírem van számodra, ismét kiválóan teljesítetted a pilóta vizsgádat, így átadom az engedélyt" - mondta Garneau egy prémmel díszített piros kabátba öltözött, sapkát és fekete kesztyűt viselő férfinak a YouTube-on is látható videón.A felvétel mutatja, ahogy az idős férfi elvégzi a látásvizsgálatot, és átad egy vizeletmintát."Egészsége kiváló. Vércukorszintje egy kicsit magas, de engedélyt kap az indulásra" - mondta Garneau a Mikulásnak, aki nevetve fogadta a bejelentést.A közlekedési miniszter egyben figyelmeztette őt arra, óvakodjon attól, hogy semmi ne vonja el a figyelmét az úton. "Emlékeztetőül, ne használd a mobiltelefonodat, ne küldj semmilyen sms-t, miközben szánoddal repülsz" - hangoztatta.