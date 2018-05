Szépségtippek 40 év felettieknek

Válts kozmetikumokat!

Persze nem arról van szó, hogy amit 39 évesen használtál, az nem felel meg 40 évesen, de biztos te is érzed, hogy a bőröd már nem olyan rugalmas és egyre inkább hajlamos a kiszáradásra, fakóbb szín felvételére. Ennek a magyarázata a korodban keresendő, de szerencsére manapság már igazán könnyen tehetsz ellene.



Először is felejts el mindent, ami szárít, tehát a tonikokat, alkoholos tisztítókat már egyáltalán ne vásárolj. Helyettük válassz krémes sminklemosókat, és mindenképpen tartalmas, mélyhidratáló krémeket vegyél. (Fytofontana Stem Cells őssejtes tisztítógél mimikai ráncokra)



Ha eddig is használtál hidratáló pakolásokat, az egyértelműen sok hasznot hajt, de most nyugodtan növelheted a kényeztető arcmaszkok számát. Mivel a bőrsejtjeid már nehezebben, lassabban újulnak meg, ne heti egy, hanem két alkalommal használj bőrradírt, emellett érdemes havonta egy-két alkalommal meglátogatnod a kozmetikusodat, aki még célzottabban tudja kezelni idősödő bőrödet.



Tudtad? A mimikai ráncok csökkentésére vannak olyan készítmények, amelyek őssejtes hatóanyagokat kombinálnak ránctalanító hatású peptidekkel. Ezek a peptidek a botulotoxin injekciókhoz hasonlóan fejtik ki hatásukat.



Törekedj a minőségre!

Tény, hogy egyáltalán nem olcsóak a minőségi kozmetikumok, ám megéri ezekre váltani. Már csak azért is, mert az eredményeket borítékolhatod, ennél fogva nem fogsz annyi pénzt költeni a kísérletezgetésre, új termékek kipróbálására.



Válassz magas kollagén és hyaluron tartalmú krémeket, és mindenképpen használj szemránckrémet is!



Fontos, hogy a megfelelő problémára, a megfelelő szemkörnyékápolót válaszd. Táskás szemekre például olyan terméket, mely elősegíti a szem alatti táskák visszahúzódását, és láthatóan csökkenti a felgyülemlett zsírtól és víztől megduzzadt szemhéjat.

Az Eye Bag szérum az őssejtes hatóanyagokon túl, antiödémás hatású tetrapeptidet is tartalmaz. Ezzel a szemben a szem alatti sötét karikákra érdemes olyan készítményt keresni (EyeDark szérum), amely olyan peptidekkel van kombinálva, melyek megakadályozzák a sötét karikák kialakulását az erősen pigmentált összetevők kiválasztásával, valamint csökkentik a gyulladást és megnyugtatják a szemkörnyéki érzékeny bőrt.



Figyelj a táplálkozásodra!

Az, hogy mit eszel és iszol, minden egyes sejtedre hatással van. Tudományosan bizonyított tény, hogy számtalan bőrproblémát elkerülhetsz, illetve az öregedés folyamatát is lassíthatod, ha megfelelően étkezel. Ez azt jelenti, hogy kerülöd azokat az ételeket, amik allergizálnak (ezekre az alapanyagokra akár egy akár otthon elvégezhető ételintolerancia teszttel is rávilágíthatsz), illetve minőségi étrendet követsz.



Mit is jelent ez?

A jelenlegi felmérések alapján a legegészségesebb étrend a vegán, a minden állati eredetű alapanyagot nélkülöző ételekből álló menüsor. Ez sokaknak borzasztóan meredek első olvasatra, és ha te sem akarsz lemondani a húsról, tejtermékekről, tojásról, akkor legalább fogyaszd őket mérsékeltebben!



A friss gyümölcsökkel és zöldségekkel, a minőségi gabonákkal nem csak egészségedet, hanem szépségedet is tovább őrizheted. Ezen felül nagyon-nagyon fontos a folyadékpótlás, tiszta víz formájában. Kb. 4,5-5 dl folyadék szükséges 10 kilogrammonként ahhoz, hogy az összes biológiai folyamat megfelelően működhessen a szervezetedben.