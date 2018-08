Szeptemberben jön a magyar kő- papír- olló bajnokság

A Food Truck Show keretében szervezett versenyen egyeneságú kieséses rendszerben választják ki a legjobbat, a továbbjutáshoz a résztvevőknek legalább kétszer kell legyőzniük az ellenfelüket. A szabályok csak az utolsó körökben változnak: a legjobb 16-nak öt meccset kell megnyernie a továbbjutáshoz, az első helyért pedig már kilenc párbajban kell győznie a leendő magyar bajnoknak - közölték a szervezők az MTI-vel.



A részvétel regisztrációhoz kötött, maximum 256 fő jelentkezhet.



A kő-papír-olló játék története több száz évvel ezelőttre nyúlik vissza, első említése a Ming-dinasztia idejéből való. Ekkor a most ismert három eszköz helyett különböző képzeletbeli szörnyek harcoltak egymással. A ma világszerte ismert változat a 20. században terjedt el Ázsiában, ahol a papírt ruhaanyagként, takaróként említették. Az 1920-as évekre már Európában is ismert volt a játék, ahol az első bajnokságot az Egyesült Királyságban 2007-ben rendezték meg.



A szeptember 7. és 9. között zajló Food Truck Show egész hétvégéjét végigkísérik a rendhagyó versenyek és programok: a pénteki kő-papír-olló bajnokság után szombaton elefántsimogatóval és Street Art Show-val is készülnek a szervezők.