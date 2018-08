Szeptemberben közös albummal jelentkezik Tony Bennett és Diana Krall

Szeptember 14-én jelenik meg a Verve Records / Columbia Records (Universal Music Group) gondozásában Tony Bennett és Diana Krall közös albuma, a ’Love Is Here To Stay’.A páros barátsága már több mint húsz éve tart; 2000-ben együtt turnéztak, emellett több közös duettjük is született, amelyek Bennett korábbi albumain kaptak helyet, de ez lesz az első közös lemezük.A közös album egyik különlegessége, hogy a híres amerikai zeneszerző páros, a Gershwin-fivérek előtt is tiszteleg. Az ő dalaikat adják elő, az album megjelenése pedig pár nappal előzi csak meg George Gershwin születésének 120. évfordulóját.Tony Bennett 1926-ban született Queensben, és élete során több területen is kipróbálta magát. Tinédzserként pincérkedett, majd a II. világháborúban szolgált, de ez alatt az idő alatt is zenélt, többek között katonai zenekarokban. 1949-ben fedezték fel New Yorkban, és azóta minden évtizedben jelentkezett új albummal. 19 Grammy-díjat nyert, valamint egy Grammy Életmű-díjat is, és csak az utóbbi évtizedben több, mint 10 millió albumot adott el. A zenélés mellett fest is, három festménye a Washington DC-ben található Smithsonian Intézet állandó kiállításának részét képezi.Diana Krall szofisztikált zenéjéről ismert kanadai énekesnő. 5 Grammy- és 10 Juno-díjat tudhat magáénak, 9 arany-, 3 platina- és 7 multiplatina-lemeze van. Tizenéves korában ösztöndíjat nyert a bostoni Berklee Zenei Főiskolára, első albuma pedig 1994-ben jelent meg. 1999-es albuma, a ’When I Look In Your Eyes’ rekord hosszúságú 52 hetet töltött a Billboard „Legjobb Jazz Albumok" listájának első helyén. Több filmzenén is dolgozott már, valamint producerként és dalszövegíróként is szokott tevékenykedni, dolgozott együtt többek között Paul McCartney-val is. Turnéi során rendszeresen telt házas koncerteket ad, hazánkban legutóbb a Művészetek Palotájában lépett fel 2016-ban.