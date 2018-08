Szerdán indul a Velencei filmfesztivál - Nemes Jeles László új alkotása is esélyes az Arany Oroszlánra!

Nemes Jeles László Napszállta című filmje a versenyprogramban, Szőcs Petra Déva című első nagyjátékfilmje pedig a Biennale College Cinema szekcióban mutatkozik be a szerdán kezdődő 75. Velencei Filmfesztiválon, amelyre olyan sztárokat várnak, mint Lady Gaga, Ryan Gosling vagy Vanessa Redgrave.Az Arany Oroszlán-díjért idén 21 alkotás verseng, köztük az Oscar-díjas Nemes Jeles László múlt század elején játszódó kosztümös drámája, a Napszállta. A díjat odaítélő nemzetközi zsűri elnöke a fesztivál tavalyi fődíjasa, A víz érintése című filmjével később az Oscar-díjat is elnyerő Guillermo del Toro lesz.A filmmustrán számos Netflix-produkció, köztük a Coen testvérek The Ballad of Buster Scruggs című westernje és Alfonso Cuarón Roma című fekete-fehér drámája is szerepel, ami máris vita tárgya, mivel az online műsorszóró és tartalom-előállító óriás hatalmas előfizetői bázisa miatt nem fektet túl nagy hangsúlyt a mozis forgalmazásra. Az olasz Anec és Anem mozis szövetség kritizálta a fesztivál hozzáállását, mivel szerintük ha a filmek online forgalmazása egyidejűleg történik a mozis forgalmazással, a nézők inkább otthon maradnak."Nem értem, hogy miért kellene kizárni Cuarón vagy a Coenek filmjét csak azért, mert a Netflixnél készültek" - válaszolta a kritikákra a mustra művészeti igazgatója, Alberto Barbera a fesztivál júliusi sajtóértekezletén.De azzal kapcsolatban is érte bírálat a fesztivált, hogy a versenyprogramba mindössze egyetlen női rendező alkotása jutott be, Jennifer Kent The Nightingale című filmje. A női rendezők hiánya miatt augusztus 11-én feminista szervezetek nyílt levelet is intéztek Barberához, aki "a politikailag inkorrektként" bírált válogatást védelmezve leszögezte: ő a filmek minősége alapján válogatja a fesztivál programját, nem a rendezők neme alapján. "Ha kvótákat vezetünk be, lemondok" - közölte.A mustra szerdán Damien Chazelle, a Kaliforniai álom rendezőjének új filmjével, a First Man című életrajzi drámával nyílik meg. A Ryan Goslinggal forgatott produkció az űrhajós Neil Armstong felkészülésének éveire koncentrál, mielőtt 1969-ben elsőként lépett a Holdra.Nagy várakozás előzi meg a Lady Gaga közreműködésével készült A Star is Born bemutatóját is. A filmet, amely egyúttal Bradley Cooper rendezői bemutatkozása, versenyen kívül vetítik a Lidón. Cooper iszákos countryénekest alakít, aki felfedez egy fiatal tehetséget (Gaga). A filmhez a rendező és az énekesnő új dalokat is írt.Ugyancsak nagy figyelem övezi a Saul fia Oscar-díjas rendezője, Nemes Jeles László Napszállta című új alkotását, amelyen nagyrészt azokkal az alkotókkal és szakemberekkel dolgozott, akikkel a Saul fiát is készítette. Operatőre Erdély Mátyás, zeneszerzője az azóta elhunyt Melis László, hangmérnöke Zányi Tamás, szereposztó rendezője Zabezsinszkij Éva, díszlettervezője Rajk László, jelmeztervezője Szakács Györgyi volt. A rendező a forgatókönyvet együtt jegyzi Clara Royer-vel és Matthieu Taponier-vel, utóbbi egyben a film vágója is.A Napszállta a Laokoon Filmgroup gyártásában, a francia Playtime-mal koprodukcióban készült, a Magyar Nemzeti Filmalap 1,59 milliárd forinttal támogatta.A film 1913 nyarán játszódik Budapesten, ahová Leiter Írisz hosszú évek után tér vissza. A korán elárvult fiatal lány minden vágya, hogy néhai szülei legendás kalapszalonjában kapjon munkát. Az új tulajdonos, Brill Oszkár azonban elutasítja és mindenáron igyekszik eltávolítani a városból. A lány megtudja, hogy Leiter Kálmán néven él egy testvére, akinek eddig a létezéséről sem tudott. Nyomozásba kezd, és bátyja után kutatva egyre mélyebbre húzza a város labirintusa.A Napszállta két főszerepét Jakab Juli (Leiter Írisz) és a román Vlad Ivanov (Brill Oszkár) játssza.A fesztiválon debütál Szőcs Petra első nagyjátékfilmje, a Déva is, amely a Biennale College Cinema tehetséggondozó programjának támogatásával készült. A film az árvaházban élő albínó lányról, Katóról szól, aki a nyári szünetben összebarátkozik egy új önkéntessel, Bogival, és hogy barátságát kifejezze, elárul valaki mást.A Déva forgatókönyvírója Nagy V. Gergő és Szőcs Petra, producere Fülöp Péter, operatőre Dévényi Zoltán, vágója Dunai László volt. A főbb szerepeket Nagy Csengelle, Mohamed Fatma és Komán Boglárka játssza, a gyerekszerepekben a Dévai Szent Ferenc Alapítvány növendékei láthatók.Szőcs Petra két korábbi rövidfilmje, A kivégzés, amely bizonyos szempontból a Déva előzményének is tekinthető, és a Csoszogj több fontos nemzetközi díjat nyert.A szeptember 8-ikán záruló fesztivál Arany Oroszlán-életműdíját Vanessa Redgrave brit színésznő és David Cronenberg kanadai rendező kapja.