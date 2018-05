Húszéves a Unique együttes, ez a szám pedig még a tagokat is sokkolta. Völgyesi Gabi énekesnő azért nem gondolkodik túl sokat az öregedés kérdésén. Szívesen néz vissza a múltra, de örül a változásoknak is. Főleg, mert a zene mellett szerelmet és két gyermeket is köszönhet az elmúlt évtizedeknek.