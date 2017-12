Szereti a Mamma Mia! filmet? Akkor van egy jó hírünk!

Pontosabban befejezték a forgatást, a Mamma Mia! Sose hagyjuk abba még jó sok időt fog eltölteni a vágószobában.



Már sok mindent tudni lehet a filmről, például természetesen az előző rész összes fontos szereplője visszatér benne, Meryl Streeptől Amanda Seyfrieden és Colin Firth-ön át Pierce Brosnanig. Játszik benne Cher is, de egyelőre nem árulták el, hogy milyen karaktert.



Lesznek benne új dalok is, nem csak a régi slágerek csendülnek fel, a minőségről Benny Ulvaeus egykori ABBA-tag gondoskodik, aki már az előző résznek is az egyik producere volt.



A cselekmény egy része a hatvanas években játszódik, bemutatván a hősök előéletét. A fiatal Meryl Streepet Lily James (A legsötétebb óra, Nyomd, bébi, nyomd!) alakítja. A cselekmény ott folytatódik, ahol az előző rész története abbamaradt, aztán kezdődik az oda-vissza utazás az időben. A filmre nyárig kell várni.



(Mamma Mia! Here We Go Again – hazai bemutató: 2018. július 19.)