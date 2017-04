Szereti Gary Sinise-t? Akkor ettől a hírtől el lesz ragadtatva!

A 62 esztendős népszerű televíziós (Gyilkos elmék, CSI: New York-i helyszínelők), filmszínész és rendező a 2606. számú csillagot kapja a híres sétányon április 17-én.



Az Illinois államban született, angol, skót, francia, német és svéd ősöktől származó Gary Sinise a hetvenes évek közepén színházat alapított barátaival, amelyben színészként és színházi rendezőként kezdte pályafutását, majd tévésorozatokban is feltűnt.



Filmrendezőként a nyolcvanas években debütált, 1992-ben pedig megrendezte az Egerek és emberek című Steinbeck-adaptációt, amelyben John Malkovich-csal együtt játszott.



A Forrest Gump című filmben nyújtott alakításáért 1995-ben Oscar-díjra jelölték. A Truman című életrajzi dráma címszerepéért Golden Globe-díjat kapott 1996-ban. Két évvel később az Emmy-díjat is átvehette a legjobb férfi főszereplő kategóriában a George Wallace című filmért.



Legutóbb, 2015-ben a Stephen Lang forgatókönyvéből született Beyond Glory című, háborús hősökről szóló filmben szerepelt, előtte pedig az Amerika kapitány: A tél katonája című szuperhősfilmben működött közre narrátorként.