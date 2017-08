Szeretne egy világítótornyot? Amerikában többet is árulnak

Tizenötezer dollárért világítótornyot lehet vásárolni az Egyesült Államokban, a Washingtonhoz közeli Chesapeake-öbölben és a Nagy-tavaknál a The New York Times riportja szerint.



A lap úgy tudja, eddig kevés jelentkező akadt a dobra vert - és többnyire rossz, elhanyagolt állapotban lévő - fároszokra. Ezen a nyáron hat városi tulajdonban álló tornyot bocsátanak áruba, de a vásárlónak kötelezően renováltatnia kell őket, annál is inkább, mert 2015 óta műemléki védettségűek. A felújítási költségeket 300-400 ezer dollár körüli összegre becsülik.



Tizenhét éve 133 olyan világítótornyot vettek számba, amely megmentésre, megőrzésre érdemes. Hetvennyolcat műemlékvédők a felújításért cserében ingyen megkaptak, ötvenhetet pedig folyamatosan bocsátanak nyilvános árverésre. A bevétel felhasználásáról az adott szövetségi államok és települések közösen döntenek.



A korábban elkelt és rendbe hozott világítótornyokat többnyire szállodává alakították át.