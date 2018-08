Sziget Fesztivál 2018 - Leszerepelt a szupersztár Kendrick Lamar, jön a Gorillaz - friss fotók

Csütörtök

Szerda

Ő Mofi. Itt aranyos.

Mentők a Szigeten



A Sziget Fesztivál egészségügyi biztosításának mentési feladatait az Országos Mentőszolgálat látja el. A mentők előre kidolgozott mentési terv alapján, a fesztivál minden napján 9 mentőautóval biztosítják a rendezvényt, szükség esetén pedig rendelkezésre áll az Országos Mentőszolgálat teljes háttérkapacitása is.



A rendezvény egészségügyi biztosítása a lakosság mindennapi mentőellátását nem érinti, hiszen a rendezvényt az Országos Mentőszolgálat plusz kapacitásával, tartalék járműveivel és szabadnapos dolgozóival biztosítja.



A Sziget egészségügyi mentőbázisára érkező fiatalok egy első, az állapotuk súlyosságát felmérő betegvizsgálat után kerülnek az ellátóhelyre, vagy szükség esetén mentővel a megfelelő kórházba, a „területen" pedig a fesztivál résztvevőinek egészségi állapotát figyelő önkéntesekből, a „Helperekből" álló elsősegélynyújtó rendszer is működni fog.



A profi egészségügyi ellátás mellett az is fontos, hogy a fesztiválozók betartsanak néhány egyszerű szabályt egészségük érdekében:



- A nagy meleg és a perzselő napsütés fokozott terhelést ró a szervezetre, amit leginkább megfelelő folyadékbevitellel ellensúlyozhatunk. Fontos, hogy a cukros üdítőital helyett inkább vizet igyanak és legalább 3 liter folyadékot fogyasszanak naponta. Kérjük, hogy alkoholt csak mértékletesen igyanak, az öntudatlan részegség életveszélyes!

- A folyadékbevitel mellett a megfelelő táplálkozás is fontos. Naponta legalább egyszer fogyasszanak meleg ételt, a reggeli és a vacsora is fontos, különösen a nagyobb fizikai megterhelés miatt.

- A napközbeni hőség idején könnyű, szellős ruházat ajánlott, de az is fontos, hogy az ember fejét ne érje tartós, közvetlen napsütés, egyrészt az erős UV sugárzás, másrészt a napszúrás veszélye miatt. Ájulásos rosszullét esetén legjobb, ha hűvös, árnyékos helyen lefektetjük a segítségre szorulót, hiszen így az átmeneti vérkeringési zavar hamar rendeződhet.

- Aki krónikus megbetegedésben szenved, vigye magával szokásos gyógyszereit és ügyeljen annak tárolására. Ehhez az egészségügyi ambulancián szakszerű segítséget kaphat.

- A láb sérülését, a fájdalmas rándulásokat, ficamokat megelőzheti, ha megfelelő, zárt cipőt visel.

Vigyázzanak magukra és a körülöttük lévőkre is. Ha mégis megtörtént a baj, vegyék igénybe az elsősegélynyújtók vagy a biztonsági személyzet segítségét.

Ez a Sziget jobb lesz, mint valaha

Karszalagos fizetés a Szigeten is



Idén már a belépésre jogosító karszalaggal is lehet fizetni a Szigeten. A rendszer lényege, hogy a karszalagok RFID chippel lesznek felszerelve, így amellett, hogy minden belépési jogosultságot tartalmaznak (napok, kempingek, stb.) a fizetési funkciót is magukban foglalják. Ez a rendszer a heti és napijegyeseknél is egyaránt működik, és gyakorlatilag a Festipay fizetőkártyát váltja ki, ami ezáltal tulajdonképpen beépül a karszalagba. Így megszűnik a korábban a kártyáért fizetendő 500 forintos letét is, illetve a karszalag további előnye, hogy sorbaállás nélkül, a Sziget mobil-applikációján keresztül is fel lehet tölteni. Ez esetben a bennmaradó összeget – 300 Ft felett – automatikusan visszautalják a látogatóknak. Emellett természetesen egyérintéses (contactless) bankkártyákkal is lehet majd ugyanúgy fizetni, mint eddig és a bankkártyás és karszalagos fizetés mellett mobiltelefonnal is kiegyenlíthetjük a számlánkat.

Kezdjük az elején: a tervezetthez képest kicsit később értünk ki a Szigetre, ezért aztán egy hosszabb sorba állhattunk be a karszalagunk átvételéhez. Amennyire kilátástalannak tűnt, hogy időben szabaduljunk onnan, végül annyira gyorsan haladt a sor, hogy bő fél óra alatt le is tudtuk az átvételt.A K-hídon átérve, az ellenőrző kapuknál már aztán semennyit se kellett várnunk - igaz, a "gyorsító sávon" haladtunk, de máshol sem láttunk feltorlódott sorokat. Talán megmosolyogják, ha leírjuk, de teljesen meghatódtunk, hogy végre újra itt lehetünk, szeretjük ezt a fesztivált. Úgyhogy egy ideig, ahogy minden éven, csak elcsodálkoztunk azon, hogy milyen szép és mindenkit a barátunknak éreztünk. Ez utóbbi egy idő után természetesen egy kicsit alábbhagy.A karszalagunk feltöltésénél egy saját magunk által felállított akadályba ütköztünk: mivel előzetesen elfelejtettük feltölteni az összeget az applikációban - merthogy erre is van lehetőség, a karszalagot később is hozzáadhatjuk - , a kártyánkat viszont otthon hagytuk, a számát meg fejből nem tudjuk... Úgyhogy pár percig álltunk, hogy most mi legyen, mert készpénzzel már nem akartunk tölteni. Eszünkbe jutott a megoldás: ha online veszünk vonatjegyet, ott a fizetésnél automatikusan előjönnek a beállított adataink, és le tudjuk olvasni a kártyaszámot. Ezért aztán vettünk egy jegyet Mosonmagyaróvár és Levél között 250 forintért... Így kezdtük a szigetelést.Lykke Li koncertjénél jártunk már, mire feltöltött karszalaggal, és hidratálva beálltunk a nagyszínpad elé. A svéd énekesnő szinte végig szomorú számokat játszott, elhallgattuk, kellemes is volt, de úgy nagyjából ennyi, amennyit megjegyeztünk, mert olyan túl sok érzelmet nem közvetített.Először megpróbálkoztunk közvetlenül a Nagyszínpad elé menni, a már "szokásos" helyünkre a bal oldalon az első sorokban, de most vagy az volt a gond, hogy közben egy évet öregedtünk, vagy csak még nem éreztük át a hangulatot, de egy idő után nem bírtunk ott maradni a tumultusban, a felpörgött fesztiválozók között, akik Kendrick Lamar bulijára gyűltek. Hogy aztán 45 percig még a sötét színpadot nézzék velünk együtt, az amerikai rapper ugyanis ennyit késett. Fél óra csúszásnál mondták be, hogy "technikai okok" miatt. Mint aztán kiderült, ez a saját audiorendszerük meghibásodását jelentette.Sokaknak eszébe jutott a várokás közben Rihanna szigetes fellépése és égése - de akkor még nem gondoltuk, hogy Kendrick Lamar ezt is tudja fokozni. Nagy sokára aztán megjelent a szupersztár, de sok köszönet nem volt benne. Hogy most ez a technikai hibának köszönhető-e, azt nem tudjuk, de látszott, hogy a maradék 40 perchez nincs túlzottan kedve, és egyszerűen a legtöbbször playbackelt. "Ez a koncert egy szemét" - mondta felháborodottan egy férfi, és a mellettünk álló orosz lány is csak a fejét ingatta csalódottságában.Persze, ahogy a kivetítőt néztük, azért nyilván sokan tomboltak, táncoltak, fújták a szövegeket a tömegben, és mindezek ellenére is élvezték a 12-szeres Grammy-díjas és Pulitzer-díjas rapper koncertjét.Na de, ma este: Gorillaz!Augusztus 09, csütörtök -Majmok veszik be a Nagyszínpadot a Sziget második napján - AjánlóA Dan Panaitescu Nagyszínpad ezúttal a Nagy-Szín-Pad! 2018 győztes zenekarával, az Apey & The Pea-vel indul, majd őket váltja a belga Oscar and The Wolf fátyolos, elektronikus, melankolikus, de minden elemében táncolható zenéjével. Alig több mint két hónappal Bonobo Budapest Parkbeli koncertje után a Sziget Nagyszínpadánál is átélhetjük a brit multiinstrumentalista, downtempo producer révületbe ejtő varázslatát, aki zenekarával és Migration c. friss lemezével tágítja a horizontot. Az este fő fellépője a világ legismertebb virtuális zenekara, a Gorillaz lesz. A rajzolt figurák bábmestere, Damon Albarn ritkán nyúl mellé, a Gorillaz pedig az elmúlt két évtized egyik legkreatívabb, legjátékosabb zenei agyszüleménye. A zenekar szintén nem elsőáldozó Magyarországon, ám most júniusban megjelent The Now Now c. lemezüket is magukkal hozzák.Az A38 Hajó szellemiségét tükröző Mastercard Színpad by A38 sátor ezúttal is a legaktuálisabb előadókat villantja meg a fesztiválon. A Cigarettes After Sex lebegő, kissé sötét, éteri zenéjével tér vissza tavalyi hajós koncertje után, a WhoMadeWho szórakoztató dalaival és új lemezével táncoltat és Seasick Steve, blues muzsikus is itt fog fellépni hatalmas szakállával és virtuóz játékával.A Világzene Színpadon ezúttal a hazai zenekarok lesznek a középpontban: délután a Zuboly őrülete kezd, majd a Kistehén, a Meszecsinka és a Ladánybene27 koncertje után az idén 25 éves Anima Sound System feledkeztet bele az éjszakába kaleidoszkópként változó zenéjükkel.A Bacardí Arénában minden este 22 órától indul a party az elektronikus zenei színtér legnevesebb dj-ivel. Első este az EDM-világ egyik legismertebb figurája, Flux Pavilion alapozza meg az egész heti hangulatot, majd a Yellow Claw trap, moombahton dubstep duó fokozza tovább az extázist, de első este itt játszik Skrude & Sammiebeats, Dublic és a What So Not is. (Forrás: Sajtóanyag)A tegnap este 7 órási Railjettel érkeztünk meg Budapestre, a vonaton 85 százalékban már a Szigetre tartó fesztiválozók utaztak, így a hangulat is sokkal jobb volt annál, mint egy átlagos hétköznap: a mi kocsink ugyan csendesebbek közé tartozott, de az előttünk és a mögöttünk haladóból is hangos énekszót, tapsolást, nevetést hallottunk, és mosolygó arcok igyekeztek mellettünk az étterem felé.Idén is ott szálltunk meg, ahol Mofi, a macska lakik, így bimbózó barátságunkra való tekintettel ezt a fesztivált kicsit az ő szemszögéből is értékeljük majd. Most még nyugodtan figyeli az eseményeket - és minket - a száradó ruhák alól, akkor néz csak szemrehányóan, amikor felállunk a gép elől. "Mi ez a mocorgás, hagyjatok már pihenni! Különben is, ez az én lakásom!".Mofiról még annyit, ha szembejön velem a folyosón, inkább mozdulatlanná dermedek, mielőtt még rám fújna, mert az útjába kerültem. Tavaly 30 percembe telt, hogy kikönyörögjem a fürdőszobából, és végre lemoshassam magamról a fesztivál porát. Szó, mi szó, idén tényleg nyugodtabbnak tűnik, tegnap este óta még egyszer sem fújt rám, sőt az ágyam alatt aludt. Talán ő is érzi, hogy ez most jobb lesz, mint valaha.Merthogy látogatócsúcsot is várnak a Szigeten, a hétfő már szinte teltházas, és ezen kívül is gyakorlatilag péntektől az utolsó napig egyformán erős napokra számíthatunk.Hamarosan indulunk, és megnézzük az első napot, addig is jöjjön az első napi ajánló és az adatok!Idén a britzenéjére kezdődik a tánc anál, őket pedig a brit grime fenegyerek,öveti. A rapper tavaly megjelent, Gang Signs & Prayer c. debütáló lemezével érkezik, utána pedigslágereit énekelhetjü együtt. Az énekesnő a kortárs svéd pop egyik legismertebb arca, akinek nem kell a szomszédba menni, ha kreativitásról van szó. Erről árulkodik a deep end c. szám klipje is, amit egy iPhone-nal észítettek legutóbbi lemezéről, a So Sad So Sexy-ről. Az este szupersztárja étségkívüllesz, aki alapjaiban rengette meg a hip-hop világot. Dr. Dre fedezte fel, azóta millió és öztü Obama kedvence is lett, este pedig bizonyára minket is ledönt a lábunkról az évtized legnagyobb hip-hop fenoménja.Hetvenhat hektáron nyolcezer ember szorgoskodott hetek óta azon, hogy felépüljön az idén 25 éves Sziget, ami 26. alkalommal fogadja az immár több mint 100 országból érkező látogatókat. A Sziget legnagyobb építménye a Nagyszínpad, a maga 3000 m2-es területével, 500 m2-es játékterével. A legnagyobb sztárokat - Kendrick Lamar, a Gorillaz, Lana Del Rey, a Mumford and Sons, Dua Lipa, Kygo, Arctic Monkeys, Liam Gallagher vagy Shawn Mendes – felvonultató helyszínen egy 400 m2-es ledfal teszi teljesebbé a képi világot és mintegy 200 db intelligens, nagyteljesítményű ultramodern lámpa biztosítja a tökéletes látványt.A Nagyszínpad programjai (és minden szabadtéri helyszíné) este 11-kor befejeződnek, a buli azonban nem áll meg, ezután csak zajcsillapított sátrakban lesznek programok.Köztük a két legnagyobb az Bacardí Aréna és a MasterCard Színpad by A38. A két nagysátor összesen 25.000 látogatót tud befogadni, az Aréna 11.000 m2, az A38 13.500 m2 területű.A Sziget építése során felállítottak 27 km kerítést, lefektettek 21.000 m2 méhsejt járólapot és 8.000 m2 alumínium járófelületet a talajterhelés enyhítésére és a sátrakban további 23.000 m2 dobogót fektettek le. A Szigeten van 250 konténer kiszállítottak 40 kamionnyi építési állványt és több mint 1000 kamion hozta a Szigetre csak a technikát.A fesztiválon lesz 1200 db mobil wc 600 db angol wc és 2 kamionnyi wc papírral készülnek a szervezők valamint több mint 500 zuhanyzó áll majd a fesztiválozók rendelkezésére.Európa többször is legjobbnak választott nagyfesztiválja - egyebek mellett - egy megújult köntösbe bújtatott nagyszínpaddal hívja fel a figyelmet az idén meghirdetett „Szeretet Forradalmára", ami egy „nagy közös ünnep, boldog és békés ünneplése annak, hogy tudjuk, közösen képesek vagyunk elérni, hogy erőszak és félelem nélkül élhessenek az emberek szerte a világban, hogy egy élhető Földet hagyjunk utódainkra, hogy az alapvető emberi jogok mindenhol sértetlenek maradhassanak, hogy szűnjön meg az előítéletesség és a kirekesztés" – áll a Sziget kiáltványában.A Love Revolution egyik üzenete a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés, amire idén a korábbinál is nagyobb energiát fordítanak a szervezők. „Célunk, hogy élhető Földet hagyjunk az utódainkra" – áll a Sziget kiáltványában.A tavalyi év nagy újítása volt, hogy miután a szervezők több ezer köbméter vizet használnak pormentesítésre, ballaszt tartályokba súlynak, vagy egyéb célokra, ezt a mennyiséget nem ivóvízből, hanem a Duna vizéből fedezték. Ez így lesz továbbra is. Az idei évtől már a hulladék mennyiségének csökkentésére is nagy hangsúlyt tesznek. Bevezetésre kerül a Re-pohár – azaz a visszaváltható pohár - rendszer, aminek a segítségével mintegy másfél millió eldobható műanyagpoharat szeretnének kiváltani. Idén is szelektíven gyűjtik a PET palackokat, az ALU dobozokat, a kartont és a vendéglátóhelyek pultjában képződő üveghulladékot. A tavalyi évvel megegyező mennyiséget, mintegy 2000 köbméter hasznos anyagot várnak ettől. Az elhasználódott palackokat és dobozokat három Recycling Centerben lehet majd ajándékokra cserélni.