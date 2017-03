Sziget: Újabb nevekkel bővült a fellépők listája

Szépen kerekedik az idei Sziget programja, ezúttal egy híján 10 név került a már eddig is színes csoportba. Rapper-nagyágyú, pop-r’n’b díva, indie rock aktuális kedvencek, DJ-producer legenda. Íme, a friss lista:Érkezik az új lemezén dolgozó rapper-nagyágyú,, akinek a színészbarát Paul Walker emlékére írt See You Again című száma a világ egyik legsikeresebb dala, a YouTube-on a második legnézettebb videó a maga 2,5 milliárd megtekintésével.Fellép a Szigeten a huszonéves pop-r’n’b díva, a londoni énekesnő-színésznő Rita Ora , az indie-rock vonalat a szigetország két aktuális kedvence, aés a The Courteeners képviseli majd, a dalszerző-énekesek közül a Too Close című dalával befutottérkezik.Az elektronikus zenei felhozatalt erősíti a Grammy-díjas holland DJ-producer legenda,, a szintén holland Bassjackers és a trance – d’n’b nagymester, a feltörekvő új kedvencek közül a francia-t láthatja a közönség.