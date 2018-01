Szigorú törvényekkel szorítják vissza az alkoholizmust Litvániában

Az új törvény 18 évről 20-ra emelte a legális alkoholfogyasztás alsó korhatárát, megtiltotta az alkoholreklámot és drasztikusan rövidítette a szeszes italt árusító boltok nyitvatartását.



A január elsején életbe lépett szabályozás heves vitákat váltott ki a 2,9 millió lakosú balti államban.



Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) adatai szerint a litvánok fejenkénti alkoholfogyasztása 22 százalékkal - a 2006-ban mért 14,9 literről 2016-ra 18,2 literre - nőtt egy évtized alatt. A hatóságok úgy vélték, drasztikus intézkedésekre van szükség.



"Tennünk kellett valamit. Az alkoholizmus elrettenti a külföldi befektetőket és a turistákat" - mondta Aurelijus Veryga egészségügyi miniszter, az új törvény fő szószólója, aki különösen sokkolónak nevezete, hogy a 15-16 évesek harmada fogyaszt rendszeresen alkoholt.



Litvániában a legmagasabb - 100 ezer lakosra vetítve 36 - az öngyilkosok aránya Európában, az alkoholisták között pedig folyamatosan magas a számuk - állapította meg a Vilniusi Egyetem kutatása.



Veryga 2016-ban lett miniszter, amikor pártja megszerezte a legtöbb mandátumot a parlamenti választásokon. A nyilvános tiltakozások és a koalíciós partnerrel folytatott viták ellenére számos konzervatív törvényt hoztak azóta.



Egy népszerű vilniusi étterem falán Verygát tálib harcosként ábrázolják, kezében gépfegyverrel, alatta a felirat: "a bulinak vége", ami arra az aggodalomra utal, hogy Litvánia a radikális tilalmak és szigorítások sötét korszaka felé tart.



Egyes szerzők írásaikban azt javasolják, kezdjék el kihúzni a klasszikus irodalmi művekből az alkoholfogyasztásról szóló részeket.



Az ellenzék módosítási javaslatokat nyújtott be a szesztörvény ellen.



Dalia Grybauskaite államelnök is módosításokat sürget, mondván, hogy a középkorra emlékezteti a szigor, ami óriási károkat okoz Litvánia nemzetközi hírnevének.



Az országban árult külföldi magazinok kiadói kénytelenek voltak sürgősen eltávolítani vagy leragasztani a lapokban látható alkoholhirdetéseket, hogy elkerüljék a súlyos pénzbüntetést.



Elemzők felhívták a figyelmet arra, hogy a törvényt a viták mellőzésével, a nem várt mellékhatások és a nemzetközi gyakorlat figyelembe vétele nélkül fogadták el.



Az éttermeknek is kijutott a korlátozásokból: este 8 óra után nem lehetnek szem előtt a borosüvegek, mivel a címkéjük reklámnak tekinthető, így csak kimérve lehet bort kapni.