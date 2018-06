Szilágyi Zsófia és Enyedi Ildikó filmje is szerepel a 65. Sydney-i Filmfesztiválon

Arra akarunk rávilágítani, hogy miről is szól ez az esemény: a fesztivál olyan hely, amelyen sok különböző hang jut szóhoz

Szilágyi Zsófia és Enyedi Ildikó filmjét is vetítik a szerdán megnyíló 65. Sydney-i Filmfesztiválon, amely ezúttal külön figyelmet szentel az ázsiai filmművészet emelkedő népszerűségének is.A világ legrégibb filmfesztiváljai közé tartozó sydney-i nemzetközi mustrán idén 326 filmet vetítenek 65 országból és régióból. A filmbemutatók mellett virtuálisvalóság-kiállítások, szakmai és közönségtalálkozók is szerepelnek a programban.A fesztivál egyik fontos témája az ázsiai film népszerűségének növekedése lesz.- fogalmazott Nashen Moodley művészeti igazgató. Hozzáfűzte: rengeteg új filmet mutatnak be számos országból, de úgy gondolja, a legizgalmasabbak mégis a fiatal filmesek, akik gyakran első filmjeikkel jelentkeznek, valóban nagy hatású munkákkal.A fesztivál honlapja szerint Szilágyi Zsófia Egy nap című családi drámáját a versenyprogramban mutatják be, a rendező a fesztivál vendégei között szerepel.Szilágyi Zsófia első nagyjátékfilmje, az Egy nap májusban a cannes-i filmfesztiválon elnyerte a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének (FIPRESCI) díját.Enyedi Ildikó Az én XX. századom című 1988-ban készült és a közelmúltban digitálisan helyreállított filmjét a restaurált klasszikusok szekcióban láthatja a szerdai nyitó napon a fesztivál közönsége.A filmmustra díjkiosztással zárul. A legjobb film alkotója a Sydney Filmdíjjal térhet haza, amely 60 ezer ausztrál dolláros (12,4 millió forintos) pénzjutalommal jár. A Sydney-i Filmfesztivált június 6. és 17. között rendezik meg.