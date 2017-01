Színházat adományozott Bruce Willis és Demi Moore

A Company of Fools, amely 1996 óta lép fel a Liberty Theatre-ben, az adomány révén a színház tulajdonosa lett, s ezzel állandó, biztonságot nyújtó játszóhelyhez jutott.



Az elvált filmsztárpár 1995-ben vásárolta meg Haileyben a nagy múltú mozit, hogy színházzá, élő előadótérré változtassák azt. Egy évvel később rábeszélték barátaikat, Rusty Wilsont, a Company of Fools alapítóját és a társulat tagját, Denise Simont, hogy társulatukkal telepedjenek át Idahóba, és tartsák előadásaikat a Liberty Thearte-ben.



Három éve a Company of Fools összeolvadt a Sun Valley Művészeti Központtal, s ezzel létrejött Idaho legnagyobb művészeti szervezete.