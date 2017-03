Szinte minden mozinéző a Logant nézte a hétvégén

A mozinézők világszerte a Logan - Farkas című filmre voltak kíváncsiak a hétvégén: a film globálisan 237,8 millió dollárt (69 milliárd forintot) keresett a mozikasszáknál.



Az X-Men-filmek egyik hőse, Farkas történetét feldolgozó akciófilmre 85,3 millió dollárért (24,8 milliárd forintért) váltott jegyet az észak-amerikai közönség. A nemzetközi piacokon pedig 152,5 millió dollár (44,3 milliárd forint) volt a bevétel. A produkciót gyártó 20th Century Fox eddigi filmjei közül ez volt a harmadik legkiemelkedőbb bevételű nemzetközi premier.



A film Hugh Jackman főszereplésével, James Mangold rendezésében készült. A Fox előzetes várakozásait jóval felülmúlta a film premierhétvégi bevétele. A produkció kasszasikeréhez az is hozzájárult, hogy jó kritikákat kapott.



A Logan - Farkas főhőse az X-Men-filmek egyik mutánsa, akiről 2013-ban már bemutattak egy sorozattól különálló filmet, Farkas címmel, amelyet szintén Mangold rendezett. Jackman, aki 2000 óta féltucatnyi X-Men-filmben játszotta el Farkas szerepét, a közelmúltban arról beszélt, hogy a Loganban alakította utoljára.



A Logant 97 millió dolláros költségvetésből forgatták.



Az észak-amerikai kasszasikerlista második helyét az egy hete még a toplista csúcsán debütált Tűnj el! című horror foglalta el 26,1 millió dolláros hétvégi bevételével. A viskó című fantáziafilm 16,1 millió dollárral lett a harmadik. Az első öt közé még a Lego Batman - A film és a John Wick: 2. felvonás című akciófilm került be 11,6 és 4,7 millió dolláros jegyeladással.



A legjobb film Oscar-díját elnyerő Holdfény című alkotás széles körű forgalmazását is most kezdték meg Amerikában. Berry Jenkins drámájára 2,5 millió dollárért fogytak a jegyek.