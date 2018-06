Szívmasszázskor a Macarena ritmusára esküsznek a spanyol tudósok

BPM



A zenéknél meghatározó adat a percenkénti ritmusszám, vagyis a Beats Per Minute (BPM). A Macarena esetében ez 104. Korábban a magyar mentőszolgálat is indított kampányt, amelyben egy másik világsláger, a Staying Alive című dal mellett kampányoltak (a Bee Gees slágerének 103,6 a BPM-je).



Ugyanilyen jó lehet a szívmasszázskor Sing Fields of Gold című száma, a Shrekből is ismert All Star című dal a Smash Mouth-tól, 1998 nagy slágere, a Chumbawamba Tubthumping című dala, vagy az ABBA-tól az I have a Dream.

A Barcelonai Egyetem (UB) klinikája és a Barcelonai Autonóm Egyetem (UAB) kutatásának eredményeit a Koppenhágában szombattól keddig tartó európai aneszteziológiai kongresszus alkalmából ismertették előzetesen a szakemberek.A Barcelonai Egyetem kórháza sebészeti osztályának vezetője, Enrique Carrero Cardenal által vezetett kutatásban 164 orvostanhallgató vett részt. Három csoportra bontva, bábukon végezték a szívmasszázst két percekre: az első mindenféle "vezérfonal" nélkül, a második egy mobiltelefonos online ütemmérő, a harmadik pedig a Los del Río spanyol együttes világslágere, a Macarena ritmusát fejben követve.A kísérletek előtt a kutatás vezetői meggyőződtek arról, hogy a hallgatók tökéletesen ismerik a 25 évvel ezelőtti dalt, és képesek követni a ritmusát a szívmasszázs során. Az eredmények szerint jelentősen magasabb volt a megfelelő - percenként 100 és 120 nyomás közötti - szívmasszázsok aránya a metronómot vagy a Macarena ritmusát követő csoportokban."A mobiltelefonos alkalmazás és a Macarena emlékezetből való használata javította a masszázs ritmusának hatékonyságát" - közölték a kutatók, hozzátéve azonban, hogy azt nem figyelték, hogy a mozdulatok megfelelő - 5 centiméteres - mélyek legyenek. A kísérletben a segítség nem kapó csoportban 24 százalék volt a hatékonyság, a Macarénára gyakorlóknál 74, míg az ütemmérőre tevékenykedőknél 91 százalék.