Szívrohama előtt adott interjút a Piramis énekese a Sláger TV-nek

A Slágert TV Híradó csütörtöki adásában többek között a Piramis együttes tagjait láthatjuk. Nemrégiben elhunyt zenésztársuk, Som Lajos emlékére tartottak koncertet a MOM Sportban, ahol a Sláger TV Híradó is jelen volt. Közvetlen a színpadra lépés előtt készült interjú a zenekar tagjaival, köztük az énekessel, Nyemcsók Jánossal (Csokival), aki fellépés közben szívrohamot kapott és kórházba kellett szállítani.



Az énekes a backstage-ben még jókedvűen beszélt koncert előtti izgalmáról és az este apropójáról:



– Az egészséges izgalom mindig bennem van, de általában addig tart, amíg az első hangok meg nem szólalnak, utána beindul a lazulás. Ma indul az országos turné, és úgy gondoltuk, hogy ezt most Budapesttel fejeljük meg. Nagyon örülök neki, mert itt lakom nem messze a helyszíntől, hazai pálya. És még egy apropó, Som Lajos tavaly sajnálatos körülmények között elhunyt, és budapesti koncerten még nem emlékeztünk meg róla – mesélt a legendás zenészről Csoki.



Az együttes többi tagja is vidáman nosztalgiázott és mesélt kedvenc koncertélményeiről, fellépés előtti rutinjaikról, mit sem sejtve arról, hogy néhány órával később mentőt kell majd hívni Csokihoz. Vilmányi Gábor, aki a Manhattan és az Exotic együttesek oszlopos tagja volt, valamint a Piramix tribute zenekar megálmodója is, néha maga sem hiszi el, hogy a Piramissal együtt zenélhet.



– Amikor a Piramis első lemeze megjelent és meghallottuk azokat a nótákat, kísértük őket mindenhova Csokival együtt. Az összes nagy bulijukra a budai parttól kezdve Csillebércig mindenhova, most meg itt állunk… fantasztikus érzés, és nagyon sokat lehet tőlük tanulni – mondta Vilmányi Gábor.



Kíváncsi arra, miről mesélt még Csoki az interjúban? Vagy, hogy hogyan készült aznap a koncertre? A Sláger TV Híradó csütörtöki adásában minden kiderül!



Sláger TV Híradó minden csütörtökön 16.55-kor a Sláger TV műsorán, ismétlés vasárnap 11.30-tól!