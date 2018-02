Szívrohamot kapott a Stop- Shop rendezője

A végtelenbe révedtem, és rájöttem, hogy viszonylag elégedett vagyok.

Szívrohamot kapott Kevin Smith, a Stop-Shop és a Képtelen képregény rendezője. A filmes erről Twitter-üzenetben, egy szelfit is mellékelve tájékoztatta rajongóit hétfőn. Smith a kórházból küldte az üzenetet. Mint írta, elég súlyos volt a helyzet, az életmentő beavatkozás során egyik teljesen elzáródott artériáját kellett felszabadítani. deadline.com értesülése szerint a színész-rendező-komikus éppen egy új stand-up kiadás felvételén dolgozott vasárnap Glendale-ben, két fellépése közül azonban az este kilencre meghirdetett előadást már nem tudta megtartani. A Twitter-képen kórházi ingben és csövekkel körülvéve fekszik, de azzal fejezte be üzenetét, hogy nem sok híja volt ugyan, ám még mindig él.Smith jelenleg az AMC-nél készülő Comic Book Man című hétévados realitysorozaton dolgozik producerként, és szerepel is a szériában, amelyben barátaival beszélget képregényekről. Tavaly James Franco The Disaster Artist című filmjében is megjelent önmagát alakítva. A 47 éves Smith legutóbbi bejegyzésében már hosszabban foglalkozik halandóságával.- fogalmazott, hozzátéve, hogy igazából nem keseredett el, és kibékülne vele, ha így kellene elmennie. Számos sztár sietett válaszolni kórházi posztjára, mások mellett Chris Pratt (Jurassic World) azt írta, hogy a Stop-Shop óta nagyon kedveli, és imádkozik érte. Barátja, Tom Arnold, A Yoga Hosers című filmjében szereplő Lily-Rose Depp, valamint Jack Osbourne is jókívánságait küldte Smithnek.