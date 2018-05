Szívszorító részletek derültek ki Robin Williams utolsó napjairól

Nem megy, Cheri. Nem tudom, hogyan. Nem tudom többé már, hogyan kell viccesnek lenni.

Augusztusban lesz 4 éve, hogy a legendás színész feladta a betegségével való reménytelen harcot, és az otthonában egy övvel felakasztotta magát. Robin Williams utolsó napjairól most egy új életrajzi könyvből derültek ki részletek, amiben többek közt egy sminkes mesélt arról, milyen szörnyű állapotban volt a közönségnek mindig vidám arcát mutató komikus - írja a borsonline.hu A 63 éves Williamsről köztudott volt, hogy egészségügyi problémái vannak, ahogy az is, Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála az orvosok. Dave Itzkoff könyvéből viszont világossá válik, hogy a színész demenciával küzdött, ez lehetett az oka, hogy folyamatosan elfelejtette a szövegeit, nehezen járt és többször váratlanul elsírta magát. Cheri Minns sminkes így emlékezett vissza egy közös forgatásra, amikor az Éjszaka a múzeumban – A fáraó titka című filmen dolgoztak:– Minden egyes nap végén a karjaimban zokogott. Borzalmas volt. Borzalmas. Mondtam is az embereinek, hogy én csak egy sminkes vagyok, nem tudok mit kezdeni azzal, ami történik vele. Csak sírt, és annyit mondott:A színész nem volt tisztában a betegségével, ami valószínűleg fontos szerepet játszott az öngyilkosságában.(Az Unilad alapján)