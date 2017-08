Szívtipró újoncok a Nemzeti Vágta Sztárfutamában

Bács Péternek, akit nemrégiben Határ úti hősként ismert meg az ország, bakancslistás álma válik valóra a versenyen indulással. Adorjáni Bálint egy gyerekkori kutyaharapás miatt - aminek nyoma a mai napig látszik mellkasán - eleinte tartott a négylábúaktól, mostanra mégis szenvedélyévé vált a lovaglás. Szerinte a Nemzeti Vágtán indulni férfias dolog, ami határozottságra tanít és jellemformáló.A Nemzeti Vágta mindig is bővelkedett szép férfiakban, az elmúlt évek nagy kedvencei, Stohl András, Nagy Ervin vagy Pintér Tibor mind rabul ejtették a női szíveket. Szerencsére az idei futamon sincs hiány a sármos férfiakban és bár mindegyik karakter más és más, a céljuk közös: elképesztő fizikai teljesítményükkel segíteni a választott alapítványukat.Bács Péter tavaly még csak nézőként csodálta a versenyt, de a lelátók mögött volt lehetősége találkozni a Nemzeti Vágtán indulókkal és megérezni a verseny hangulatát, ami egyből magával ragadta.„A tavalyi Nemzeti Vágtán egyrészt lenyűgözött a lovak teljesítménye és a felfokozott hangulat, másrészt pedig elképesztően jó dolognak tartom, hogy ilyen fizikai teljesítménnyel akár egy alapítványon is segíthetek. Fel is írtam gondolatban a bakancslistámra a Vágtán indulást és elkezdtem őrült tempóban edzeni, mikor még nem is tudtam, van-e esélyem a részvételre. Szerencsére idén teljesülhet a vágyam és én is ott lehetek az indulók között." – árulta el Péter.Adorjáni Bálint imád mozogni, erről árulkodik sportos testalkata is. Lovagolni a Kossuthkifli című magyar sorozat miatt tanult meg, a szenvedélye azóta is kitart.„Rengeteget biciklizek, falat és hegyet mászok, négyezer méter felett ugyanolyan jól érzem magam, mint a nyeregben. A lovaglás pár éve kúszott be az életembe, de azóta sem ereszt, a hegymászással ellentétben ez az, ami a földön tart. Ez a kettősség amúgy is jellemző rám: közgazdász diplomám van és szenvedélyem a színház, egyszerre játszom komoly prózai szerepeket, például a Karamazovban vagy az Ármány és szerelemben, de örömmel lubickolok az Ének az esőben főszerepében is. A lovaglást nagyon férfias dolognak tartom, ezért is nagy öröm, hogy indulhatok a idei jubileumi Nemzeti Vágtán, és a szokásosnál is több időt tölthetek lóközelben, ami nagyon feltölt." – nyilatkozta Bálint.

Bács Péter. Fotó: Nyitrai Szilárd

Péter szintén sokszínű egyéniség, a lovaglás mellett örömmel mond igent kampányfotózásokra is, és már számos hollywoodi nagy filmben, koprodukciós filmben dolgozott kaszkadőrként is. Ezek miatt folyamatosan karban tartja testét: vegetáriánus étrendje mellett izmosít, de a Nemzeti Vágta miatt már leadott 5 kilót, hiszen a súlynak is nagyon fontos szerepe van a végső eredményben.

Míg szeptember 16-án Péter a Magyar Speciális Olimpiai Szövetségért, addig Bálint a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatért fog vágtázni. Az első helyezett 500.000 forinttal, a többi induló 200.000 - 200.000 forinttal segítheti sikeres vágtájával a választott alapítványt.További információk: