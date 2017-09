Szobrot állítottak Mihail Kalasnyikovnak Moszkvában

A szoborkompozíción Kalasnyikov négy méter magas alapzatra felállított ötméteres alakja egy AK-47-est tart a kezében, a háttérben a földgolyó és a sárkányt legyőző Szent György ábrázolásával, amelyek a fegyver elterjedtségét, illetve a jó és a rossz harcát jelképezik.



A szobor Szalavat Scserbakov munkája, akinek 14 méter magas, 2 méteres talapzaton álló Vlagyimir fejedelem-szobrát a Kremlnél tavaly novemberben avatták fel Vlagyimir Putyin elnök részvételével. Ő a szerzője Germogen (Hermogenész) pátriárka és I. Sándor cár emlékművének is, amelyet 2013-ban, illetve 2014-ben lepleztek le, ugyancsak a Moszkva középpontjában álló, az oroszországi hatalom centrumának tekintett erődítmény közelében.



"Sokan azt akarták, hogy Kalasnyikov fegyvertelen legyen, de mi úgy csináltuk meg, hogy a szerző úgy tekint a géppisztolyára, mint egy műalkotásra, mint például egy Stradivari-hegedűre" - nyilatkozott korábban a szobrász.



A moszkvai Szadavoje kolco körúton, a hajdan a fegyverkovácsok lakta utcaköz, az Oruzsejnij pereulok közelében felállított alkotás Oroszország Hadtörténeti Társasága, a moszkvai önkormányzat és a fejlett technológiájú termékek - köztük fegyverek - exportjára szakosodott Rosztyeh állami vállalat kezdeményezésére jött létre.



Vlagyimir Megyinszkij orosz kulturális miniszter, aki a hadtörténeti társaság elnökeként szólalt fel az ünnepségen egyebek között arról szólt, hogy Kalasnyikov "az orosz ember legjobb tulajdonságait testesítette meg" és hogy az általa létrehozott fegyver "Oroszország igazi kulturális brandje". Szergej Csemezov, a Rosztyeh vezetője szerint a Kalasnyikov-féle automata fegyver "a megbízhatóság jelképeként" marad fenn a történelemben és arra biztatta az ifjú nemzedéket, hogy "kövessék az ügy és a haza iránti önzetlen odaadásnak" azt a példáját, amelyet a fegyverkonstruktőr képviselt.



Kalasnyikov 2013-ban 94 évesen hunyt el. A nevét viselő vállalat a lőfegyverek mellett ma már fejlett elektronikájú hadfelszelést és vodkát is gyárt, sőt szabadidő- és sportruházat kategóriában megjelent a divatvilágban is.



Az elterjedtsége miatt a "kézifegyverek Coca-Colájakánt" is emlegetett, a Szovjetunióban 1949-ben rendszeresített Kalasnyikov-gépkarbélyokból több tucatnyi országban becslések szerint 200 millió darabot gyárthattak. Több mozgalom és szervezet emblémája mellett a fegyver a mai napig alkotóeleme Mozambik címerének.



A moszkvai ünnepségen a rendőrök őrizetbe vettek egy militarizmus ellen tiltakozó magányos tüntetőt, aki A fegyverkonstruktőr - a háború konstruktőre feliratú plakáttal jelent meg a helyszínen.