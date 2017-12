Szombat este visszatér A Fal!

A nagy sikerre való tekintettel december 2-án új epizóddal jelentkezik a világ egyik legizgalmasabb vetélkedője, A Fal az RTL Klub műsorán!



A szombaton 21:20-kor kezdődő új epizód ismét elhozza azt a monumentális díszletet, egyedi látványvilágot és nem utolsó sorban az izgalmakban bővelkedő játékmenetet, ami már A Fal premier előtti adása során is rengeteg nézőt a képernyő elé ültetett.



A Sebestyén Balázs műsorvezetésével Milánóban forgatott következő epizódban is valódi emberi sorsokat ismerhetnek meg a nézők. A két játékos ezúttal egy házaspár lesz: a 21 éves feleség és az 51 éves férj együtt száll versenybe az akár 100 millió forintos nyereményért. Feszült pillanatokban most sem lesz hiány, hiszen nem kevés szerencse és jól működő stratégia is kell ahhoz, hogy a kétfős csapat megküzdjön a hatalmas fallal. Az izgalom és az érzelmek ismét a tetőfokára hágnak, amikor a labdák nekiindulnak A Fal útvesztőjében, hogy aztán elképesztő nyereményt vagy óriási veszteséget hozzanak a játékosoknak. Csak emlékeztetőül: a premier előtti adás csapata – anya és fia – okosan taktikázott és végül 11,3 millió forinttal lettek gazdagabbak.



A Fal nyújtotta szórakozási élményre már a premier előtti adás során is 1,293,860-an voltak kíváncsiak a teljes lakosságban, míg a kereskedelmi célcsoportban 27,6%-os közönségarányt (SHR) ért el az epizód.



Az eredeti műsorformátum gyártója és producere többek között LeBron James, a legendás NBA kosárlabdázó. Az RTL Magyarország hosszú versenytárgyalás után szerezte meg a kizárólagos jogot A Fal (The Wall) hazai gyártására.



A Fal következő epizódja december 2-án, szombaton 21:20-tól látható az RTL Klub műsorán!