Szombat esti láz: John Travolta visszatért a Lenny's pizzériába - videó, fotó

Fotó: MTI

Visszatért pizzát enni a New York-i Lenny's-be John Travolta szerdán.A Brooklyn városnegyedben lévő pizzéria az amerikai színész 1977-es kultuszfilmjének, a Szombat esti láznak az egyik jelenetében vált híressé, amikor Travolta két egymásra fordított pizzaszeletet rendel és ezt követően az utcán sétálva megeszi.Az étterem azóta is népszerű turistalátványosság, a színész tiszteletére pedig még egy pizzát is elneveztek.