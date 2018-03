Szombaton folytatódik a Csak színház és más semmi

Új szereplőkkel (Bánsági Ildikó, Szabó Erika, Mohai Tamás, Osváth Judit, Kamarás Iván) és régi kedvencekkel (Csányi Sándor, Schell Judit, Szervét Tibor, Szávai Viktória, Dobó Kata, Mészáros Béla) találkozhatnak a Duna Televízió nézői szombatonként 19.30-kor a Megafilm Service és az MTVA közös produkciójában. A sorozat harmadik évada ismét hat részben kalauzolja el a nézőket a színházi kulisszák mögé.A történet folytatódik, megszületik Alinda (Schell Judit) és Barna (Csányi Sándor) közös gyermeke. Nem kevés fejtörést okoz a párnak, hogyan egyeztessék össze a szülői teendőket a színházi élettel. Dénes (Szervét Tibor) és Petra (Szávai Viktória) között tovább bonyolódnak a szálak, mert felbukkan egy titokzatos koreográfus, akivel Dénes mintha túlságosan is szoros viszonyba kerülne. Petra viszont Miklóshoz (Mészáros Béla) kerül egyre közelebb, miközben Dénes gyanakszik, hogy Miklósnak titkos tervei vannak a színházat illetően. Pápai Timi (Dobó Kata) a színház új primadonnája pedig egy szerelmi csalódás után próbál talpra állni, és minden eszközt megragad, hogy a sajtó előtt jó képet fessen magáról."A legjobban összerakott évad volt, ami annak is köszönhető, hogy az egész stáb nagyon ismerte az anyagot és a helyszínt. Mi is sokkal jobban ismertük a figurákat, mint az első, vagy a második évadban. Nagy élvezettel játszottunk és őszintén remélem, hogy ez megjelenik a képernyőn is" - mondta a Dénest alakító Szervét Tibor a forgatásról.