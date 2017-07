Szörnyű újítást eszelt ki a Facebook a Messengerbe - Támadnak a reklámok

A Facebook Messenger 1,2 milliárdos aktív felhasználói táborral rendelkezik, így érthető, hogy a platform a reklámügynökségek számára is egyre nagyobb jelentőséggel bír - írja azA Facebook ki akarja használni ezt a lehetőséget és már korábban regionális teszteket kezdett Ausztráliában és Thaiföldön annak érdekében, hogy megtudja, hogyan néznének ki a különböző ajánlatok a Messengerben. Most ezeket a teszteket terjesztenék ki globálisan. A projekt egyelőre béta szakaszban van és az ügyfelek a közösségi portál eszközeit alkalmazhatják majd arra, hogy elérjék a számukra érdekes felhasználói célcsoportokat.Stan Chudnovsky, a Facebook Messengerért felelős vezető közölte, hogy lassan akarnak változtatni a jelenlegi gyakorlaton és mindenképpen figyelni szeretnének a felhasználói visszajelzésekre. Ez utóbbi miatt jelezték már januárban azt, hogy a tesztek ideje alatt nem fognak reklámok megjelenni a chatbeszélgetésekben, hanem kizárólag a Messenger startoldalán lesznek, amely az alkalmazás megnyitásakor töltődik be. Ennek ellenére sokan így is zavarónak vagy bosszantónak találhatják majd a hirdetéseket, ráadásul alternatívaként még mindig elérhető lesz a WhatsApp, amely vonzóbbá válhat, mivel nincsenek rajta hirdetési ajánlatok, így az emberek zavartalanul kommunikálhatnak a barátaikkal. Persze kérdéses, hogy ez még meddig lesz így, hiszen a WhatsApp is a Facebook tulajdonában van.