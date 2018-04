Szörnyű vége lett egy postai drónnak Oroszországban - Videó

Kép forrása: sputniknews.com

A pilóta nélküli kis légi jármű hétfőn egy kétkilós csomagot vitt volna a Mongóliával határos szibériai régió fővárosából, Ulan-Udéból egy, a várostól 35 kilométerre lévő faluba. Azonban nem sokkal azután, hogy felszállt az orosz posta logójával díszített emelvényről, elveszítette egyensúlyát és mintegy 100 méter megtétele után nagy robajjal egy kétemeletes lakóépület falának ütközött, majd darabokra hullva esett a földre. Az incidensben senki sem sérült meg.Az orosz posta sietve elhatárolódott a drónbalesettől, hangoztatva, hogy képviselői csak vendégként voltak jelen az ünnepi eseményen, amelyen a csomagkézbesítés új, a ritkán lakott régióban jól használható módját akarták bemutatni. A repülő eszközt a Rudron/Expeditor 3M nevű külső cég fejlesztette.Az orosz posta 2016-ban jelentette be, hogy drónokat is használni fog postai kézbesítésre a hatalmas országban.Alekszij Cigyenov burjátföldi kormányzó, aki jelen volt a félresikerült kísérletnél, úgy vélte, hogy a térségben működő több 100 wifikapcsolat zavarhatta meg a drón repülését.Bár most 1,2 millió rubel (5,3 millió forint) kár keletkezett, a kísérletezést folytatják - mondta a kormányzó.Futárszolgálatok szerte a világon kísérleteznek olyan drónokkal, amelyekkel a távoli vagy a gyorsaságért felárat fizető ügyfeleket érhetik el.